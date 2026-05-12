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Fiscalía impugna el recurso presentado por Jácome, que "sabía perfectamente que tenía que solicitar la compatibilidad"

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La Fiscalía ha impugnado el recurso de apelación presentado por la defensa del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contra el auto que lo imputa por un presunto delito de prevaricación al no haber solicitado la compatibilidad para compaginar este cargo y sus actividades privadas como propietario de su televisión, Auria TV, al considerar que "sabía perfectamente" que tenía que solicitarla, pero "no lo hacía porque sabía que se la iban a denegar".

Según se recoge en el escrito, el Ministerio Público ha interesado la desestimación del recurso al señalar que el regidor ha cobrado el sueldo de alcalde bajo el régimen de dedicación exclusiva, "cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público".

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En este sentido, el fiscal ha sostenido que Pérez Jácome "realizaba declaraciones de IVA" como consecuencia de su actividad empresarial, alcanzando los 162.000 euros anuales de ingresos brutos por dos actividades económicas, una cantidad que "duplicaba sus ingresos por rendimiento de trabajo".

Asimismo, ha insistido en que "no es creíble" que el regidor no realizase ninguna actividad en Auria TV "con ese nivel de ingresos", y ha subrayado que el alcalde "sabía perfectamente que tenía que solicitar la compatibilidad, pero no lo hacía porque sabía que se la iban a denegar, motivo por el que retiró la que presentó" a pleno.

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