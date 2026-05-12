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Chaves cree ofensivo que Moreno utilice el accidente de los guardias civiles en la campaña

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Málaga, 12 may (EFE).- El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (PSOE) ha considerado "ofensivo" que el presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno (PP), "utilice" en la campaña electoral del 17M el reciente accidente en el que murieron dos guardias civiles en la persecución a una narcolancha en Huelva.

En el marco de la campaña socialista, Chaves se ha referido así al último debate de los aspirantes a presidir la Junta y ha asegurado que usar ese asunto no es muy lógico y lo ve "ofensivo, sobre todo para un cuerpo y una familia".

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Le pareció bien que suspendiera la campaña y se estableciera un día de luto, pero no que utilice la muerte de dos guardias civiles en la campaña electoral o a los 46 fallecidos en el accidente ferroviario, en referencia al de Adamuz (Córdoba).

"Me sorprendió en una persona que se da de moderado; muchas veces la moderación es simplemente en Moreno una impostura, pura impostura", ha añadido.

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Sobre críticas como las del alcalde de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), que reprochó a Juanma Moreno el uso político del accidente del 18 enero en el último debate, al expresidente le sorprendió que en el debate anterior Moreno "no dijo nada" y que en el del lunes "utilizara los temas de Adamuz y los guardias civiles en los que hay que guardar mucho respeto, tener mucho cuidado; no se pueden utilizar".

También le sorprende que, tras tantos días de campaña Moreno no haya dicho "absolutamente nada" cuando le preguntaban que dijera su modelo de financiación autonómica ante "un modelo que ofrece 5.600 millones más que a Cataluña".

Manuel Chaves ha señalado que para Juanma Moreno "no hay ningún tema de debate en esta campaña electoral, salvo que quiere aparentar su moderación". EFE

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EFE

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