Centenares de personas despiden al alcalde de Murcia entre aplausos y emoción

Murcia, 12 may (EFE).- Centenares de personas han despedido este martes en una ceremonia religiosa en la catedral de Murcia al alcalde de la ciudad, José Ballesta, que falleció el pasado domingo a los 67 años a consecuencia de un cáncer.

El féretro ha salido a las 11 horas del palacio consistorial, donde estaba instalada la capilla ardiente desde ayer y por la que han pasado alrededor de 15.000 personas, entre autoridades políticas, civiles y religiosas, además de ciudadanos anónimos, que han dejado más de 5.000 firmas en el libro de condolencias.

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El ataúd ha sido trasladado desde el ayuntamiento a la catedral por sus hijos, hermanos y amigos más cercanos en un cortejo encabezado por la unidad de Caballería de la Policía Local.

Los vecinos que se congregaban en el breve recorrido lo han acompañado con aplausos y vítores durante todo el trayecto, en el que también ha participado la Campana de Auroros de la pedanía murciana de Rincón de Seca, de la que era Hermano Mayor.

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Al llegar a la catedral, el féretro, cubierto por la bandera de Murcia y sobre el que se ha colocado el bastón de mando de la ciudad, ha sido recibido con un aplauso emotivo, que ha dado paso a la ceremonia religiosa, oficiada por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, y con la imagen de la Virgen de la Fuensanta presidiendo el templo.

Los cuatro hijos del edil han agradecido entre lágrimas las muestras de cariño recibidas estos días que les han demostrado, han dicho, que no están solos, y han manifestado su orgullo por el legado dejado por su padre, de quien han destacado su manera de inculcarles el esfuerzo, el amor y la fe.

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La jornada de mañana está decretada también de luto oficial, por lo que no habrá actos oficiales ni festejos del ayuntamiento, y se mantendrá el libro de condolencias (tanto en formato físico como digital) a disposición de aquellos que quieran expresar su sentir. EFE

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