Espana agencias

Acusaciones subrayan que el procesado por el asesinato de Maialen en ningún momento ha pedido disculpas ni mostrado pena

Guardar
Google icon
Imagen 4A2DP74PQJCBPNKZJI2OKRS23Q

La abogada de la familia de Maialen Mazón y la letrada de la acusación popular han afirmado que era previsible que el acusado por el asesinato de esta joven se negara a declarar en el juicio, en el que este martes ha rechazado responder a las preguntas de las partes, dado que "en ningún momento ha reconocido los hechos, pedido disculpas, ni mostrado arrepentimiento o pena".

En declaraciones a los periodistas, Virginia Urtaran, abogada de la familia de Maialen, y Cecilia Piris, en representación de la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor, han explicado que no es ninguna "sorpresa" que el acusado haya rechazado responder a las preguntas de las partes.

PUBLICIDAD

En este sentido, han explicado que J.R., presunto asesino y esposo de Maialen, "en ningún momento ha reconocido los hechos, ha presentado algún tipo de disculpa, ha pedido perdón, ha mostrado arrepentimiento o pena, ni ha expresado dolor o interés hacia la hija que deja viva". "No iba a cambiar ahora en el juicio", han añadido.

Además, han subrayado que la defensa, en su informe, "no reconoce siquiera" que el acusado acuchilló a Maialen. "No lo identifican como autor, ni nombran lo que ha pasado; es desprenderse de la responsabilidad hasta el último momento", han censurado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exdirector de SEPI dice que no hubo informes internos para autorizar rescate de Plus Ultra

Infobae

La observación de la Tierra abre vías para la gestión ambiental y de desastres naturales

Infobae

Abascal evita valorar el gesto de Yamal con la bandera palestina: "Lo que haga un futbolista tiene poca relevancia"

Abascal evita valorar el gesto de Yamal con la bandera palestina: "Lo que haga un futbolista tiene poca relevancia"

Una diputada de Más Madrid ironiza con que Ayuso ha ido a México a tomar "mojito"

Infobae

Un hombre se enfrenta a 20 años por degollar a otro en Valencia en 2024

Un hombre se enfrenta a 20 años por degollar a otro en Valencia en 2024
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

ECONOMÍA

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

La inflación no frena el ocio en bares y restaurantes: tres de cada cuatro jóvenes siguen saliendo igual o más que hace un año

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Salir a fumar en tu horario laboral es totalmente legal, pero no cuenta como tiempo trabajado”

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’