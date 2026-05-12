Acusaciones subrayan que el procesado por el asesinato de Maialen en ningún momento ha pedido disculpas ni mostrado pena

La abogada de la familia de Maialen Mazón y la letrada de la acusación popular han afirmado que era previsible que el acusado por el asesinato de esta joven se negara a declarar en el juicio, en el que este martes ha rechazado responder a las preguntas de las partes, dado que "en ningún momento ha reconocido los hechos, pedido disculpas, ni mostrado arrepentimiento o pena".

En declaraciones a los periodistas, Virginia Urtaran, abogada de la familia de Maialen, y Cecilia Piris, en representación de la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor, han explicado que no es ninguna "sorpresa" que el acusado haya rechazado responder a las preguntas de las partes.

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En este sentido, han explicado que J.R., presunto asesino y esposo de Maialen, "en ningún momento ha reconocido los hechos, ha presentado algún tipo de disculpa, ha pedido perdón, ha mostrado arrepentimiento o pena, ni ha expresado dolor o interés hacia la hija que deja viva". "No iba a cambiar ahora en el juicio", han añadido.

Además, han subrayado que la defensa, en su informe, "no reconoce siquiera" que el acusado acuchilló a Maialen. "No lo identifican como autor, ni nombran lo que ha pasado; es desprenderse de la responsabilidad hasta el último momento", han censurado.

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