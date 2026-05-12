Abril registra 34 muertes por ahogamiento, la segunda cifra más alta de la última década

Madrid, 12 may (EFE).- El mes de abril ha finalizado con un total de 34 personas fallecidas por ahogamiento en espacios acuáticos españoles, la segunda cifra más alta de la última década, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA).

La estadística, elaborada por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), sitúa este pasado mes de abril como el segundo peor de la última década, solo por detrás de abril de 2021, cuando se registraron 41 fallecimientos.

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Estos 34 ahogamientos suponen un importante incremento respecto a marzo y convierte a abril de 2026 en el mes con más fallecimientos en lo que va de año.

El acumulado anual alcanza ya las 95 personas fallecidas en los cuatro primeros meses del año, tras las 25 víctimas registradas en enero, 19 en febrero, 17 en marzo y las 34 de abril.

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Galicia fue la comunidad autónoma con más ahogamientos mortales durante abril, con 9 fallecimientos, seguida de Andalucía, con 7, y la Comunidad Valenciana, con 4. Cataluña registró 3 víctimas mortales, mientras que Castilla y León y Asturias contabilizaron 2 casos cada una.

En el acumulado anual, Canarias continúa liderando la estadística nacional con 20 fallecimientos, seguida de Galicia y Andalucía, ambas con 15 víctimas mortales.

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La playa volvió a ser el entorno acuático donde más muertes se produjeron durante abril, con 14 fallecidos. Los ríos registraron 13 víctimas, otros espacios acuáticos 6 y las piscinas 1.

En cuanto a la vigilancia, en 18 de los casos no procedía servicio de socorrismo, mientras que en 14 no estaba activo en el momento del incidente y únicamente en 2 casos existía vigilancia operativa.

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Por sexo, 28 de las personas fallecidas eran hombres y 6 mujeres. El tramo de edad más afectado fue el de 65 a 74 años, con 7 muertos, seguido de las franjas de 18 a 25 años y de 55 a 64 años, ambas con 6 víctimas mortales.

En cuanto a la procedencia, la mayoría de los fallecidos eran de nacionalidad española, con 25 casos, seguidos de los europeos (1), africanos (1), asiáticos (1), americanos (1) y 5 casos de nacionalidad desconocida.

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Desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo insisten en la necesidad de mantener la prevención y extremar las precauciones ante la llegada del buen tiempo y el incremento de la actividad en playas, piscinas y otros espacios acuáticos durante los próximos meses. EFE