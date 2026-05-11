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Wawrinka y Monfils, entre las invitaciones al cuadro principal del Roland Garros

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París, 11 may (EFE).- El suizo Stan Wawrinka, de 41 años y ganador de tres grandes, y el francés Gael Monfils, de 39 años y antiguo número 6 del mundo, figuran entre las invitaciones al cuadro principal del Roland Garros, anunció este lunes la organización.

En un comunicado, el torneo francés, que se celebra entre el 24 de mayo y el 7 de junio, anunció la lista de jugadores y jugadoras clasificados directamente para el cuadro principal, así como para la fase clasificatoria.

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En el principal, destaca Wawrinka (actual 125º de la ATP), ganador de 16 trofeos, entre ellos el del Open de Australia en 2014, del Roland Garros en 2015 y del Open de Estados Unidos en 2016.

El suizo es además uno de los tres jugadores que han batido a Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer y andy Murray en un Grand Slam.

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En los últimos cuatro torneos que ha participado de este 2026, Wawrinka ha caído a las primeras de cambio.

Monfils, por su parte, ha recibido la 'wildcard' en el momento que ocupa el puesto 222º de la ATP.

El ganador de 13 títulos -todos ellos menores- es el último exponente de la generación de Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon y Richard Gasquet.

A finales del pasado año, anunció que al término de esta temporada se retiraría del tenis profesional, por lo que el de 2026 será previsiblemente su último Roland Garros.

El cuadro principal de Roland-Garros es la fase principal del torneo, donde compiten los jugadores ya clasificados directamente por su ránking, los invitados ('wild cards') y quienes superaron la fase previa de clasificación. EFE

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