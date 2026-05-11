Una pista del barrio badalonés de Llefià, escenario del anuncio de Adidas para el Mundial

Badalona (Barcelona), 11 may (EFE).- La Pista Verde del barrio de Llefià (Badalona), lugar de encuentro de muchos chavales de la zona para jugar una 'pachanga' de baloncesto o un partido de fútbol sala, ha sido el escenario elegido por Adidas para rodar su anuncio principal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La marca deportiva alemana ha querido transmitir esa sensación de fútbol urbano eligiendo una de las pistas callejeras más icónicas del área metropolitana de Barcelona y por las que hace pasar a un elenco de jugadores de primera nivel.

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Algunos en activo como Lionel Messi y Lamine Yamal -leyenda y presente del Barcelona y que ejercen como uno de los hilos conductores de la historia-, Ousmane Dembéle o Jude Bellingham. Y otros ya retirados como Zinedine Zidane, David Beckham o Alessandro del Piero, recreados en su etapa de futbolistas.

La representación del fútbol femenino corre a cargo de la jugadora estadounidense Trinity Rodman. Y el 'spot' cuenta también con la participación del actor Timothée Chalamet y el cantante Bad Bunny, además de cameos de otros futbolistas como Dembéle, Raphinha, Pedri o Florian Wirtz. EFE

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