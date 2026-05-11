Espana agencias

Defensor del Pueblo andaluz atribuye a "demoras asistenciales" los fallos en los cribados

Guardar
Google icon

Sevilla, 11 may (EFE).- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha recomendado medidas para mejorar el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía tras la investigación que abrió de oficio por los fallos en los cribados, cuya "razón de fondo" atribuye a "demoras asistenciales" cuya causa no le ha detallado la administración sanitaria.

En una extensa resolución, publicada recientemente y consultada por EFE, el Defensor andaluz en funciones reprocha que la respuesta dada por la Consejería de Sanidad y el Servicio Andaluz de Salud en un "escueto informe" no "satisface" sus requerimientos.

PUBLICIDAD

"No ofrece los elementos objetivos ni las explicaciones que permitan a esta institución disipar dudas esenciales", indica el Defensor, quien lamenta que la administración sanitaria reduzca "el núcleo del problema a una simple cuestión de forma", concretamente "una falla de comunicación o incidencia comunicativa".

A pesar de la "parquedad" de dicha información, el Defensor refleja en su resolución las "deficiencias constatadas" y señala que, entre las dudas, persiste la referida a cuál era o es actualmente el protocolo de aplicación, esencialmente respecto de los resultados dudosos o no concluyentes de mamografías de participantes en los cribados.

PUBLICIDAD

"La razón de fondo apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla", dice Maeztu, quien se refiere a una respuesta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que, añade, reconoce la "situación de demora" que existía para atender las derivaciones de las mujeres con cierto tipo de resultados.

Al respecto, explica que no se cumplía con el deber de notificarles su derivación hospitalaria en virtud del resultado del cribado "porque no se les asignaba cita y, a su vez, no se les asignaba cita por la incapacidad de agendar la petición".

"Las dificultades para observar los tiempos de respuesta asistencial en el caso de algunas mujeres se identifica como la causa del incumplimiento sistemático de los plazos establecidos", concluye el Defensor, quien habla de la "angustia" generada en las afectadas y que considera "difícil entender" por qué se justificó la omisión de la comunicación apelando precisamente a la idea de evitar dicho sentimiento.

Maeztu insiste en que lo acaecido, al menos en seis hospitales públicos de cinco provincias, es el resultado de la "incapacidad" del sistema sanitario de afrontar en los plazos programados la respuesta asistencial pertinente, y recalca que las dilaciones en la asignación de citas por no poder ser atendidas han "operado como lastre" en un contexto de profesionales "que trabajan a destajo".

La incertidumbre deberá dirimirse en procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados frente a la administración sanitaria, dice Maeztu, que replica que hubiera sido "deseable" que esta última y sus responsables "con decisiones compasivas y humanas" hubieran acordado tales trámites de oficio.

"La sustanciación ordinaria de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, habitualmente acuciado por enormes demoras, entraña en sí misma una prolongación del sufrimiento de las mujeres que viven las secuelas de una patología de mama", censura.

Por todo ello, la institución ha urgido a la sanidad andaluza a implantar un sistema automático y uniforme de comunicación de resultados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, así como a reforzar las plantillas de facultativos expertos en radiodiagnóstico para garantizar el cumplimiento de los plazos de respuesta asistencial.

Entre sus recomendaciones finales reclama además que se tramite de forma prioritaria la responsabilidad patrimonial de los casos afectados y se facilite el acceso a las auditorías internas para clarificar las "disfunciones" y el funcionamiento anormal detectado en el servicio de cribado. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba este martes la ley que priorizará la gestión pública de la sanidad

Infobae

PP ultima un plan de protección a menores en Internet que esboza a expertos y asociaciones

Infobae

El IBEX 35 cae un 0,21 % ante el estancamiento de las negociaciones entre EEUU e Irán

Infobae

Detenido un hombre en La Riera de Gaià (Tarragona) acusado de agresión sexual a un menor

Infobae

Natalia Ramos, mejor jugadora del mes de abril en la Liga F

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

ECONOMÍA

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

DEPORTES

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

Luis de la Fuente y la prelista de 55 jugadores que tiene que entregar a la FIFA: de ahí saldrán los 26 convocados de la selección española para el Mundial 2026

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid