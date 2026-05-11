Vox se queda solo en el Parlamento de Cantabria para reclamar la 'prioridad nacional'

Santander, 11 may (EFE).- Vox se ha quedado solo en el pleno del Parlamento de Cantabria al pedir que se garantice la 'prioridad nacional' y la sostenibilidad del Estado de Bienestar de los españoles, así como que se repatrie a todos los inmigrantes que estén en situación ilegal en España.

La portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, ha defendido una iniciativa para instar al Gobierno de Cantabria a que, a su vez, pida al Ejecutivo central que garantice esa 'prioridad nacional' de los españoles en áreas como la vivienda y el sistema sanitario.

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Esa petición, ha asegurado Díaz, "nace de la calle y de la preocupación cotidiana de miles de vecinos" ante la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central, porque "no se puede mantener el Estado de Bienestar abierto al mundo entero, mientras la clase española se sigue empobreciendo", ha dicho.

El portavoz socialista, Mario Iglesias, ha denunciado que la propuesta contiene "desde la primera línea errores premeditados", con "eufemismos y, sobre todo, mucho odio". "Su iniciativa es un ataque a la Constitución", ha incidido.

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También ha considerado "totalmente inadmisible" esta propuesta el portavoz del PRC, Pedro Hernando, quien ha hablado de "hipocresía" y ha rechazado la idea de que "los extranjeros saturan lo público", además de defender su contribución a la natalidad, las cotizaciones o el saldo fiscal.

El diputado regional del PP y senador autonómico, Íñigo Fernández, ha explicado que los populares respaldan "en términos generales" la 'prioridad nacional', si bien ha advertido de que el criterio "debe ser el arraigo, no el ADN".

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Como PRC y PSOE, ha tildado de inconstitucional algunos puntos de la propuesta. "Van ustedes demasiado lejos y mucho más lejos de lo que se plantea en los acuerdos de PP y Vox", ha señalado Fernández a los diputados de esta formación, cuya propuesta ha considerado que incluye términos en los que "solo falta llamar delincuentes a todos los inmigrantes". "Eso no puede ser porque no es justo y no es verdad", ha incidido.

En respuesta a esta iniciativa, el PSOE ha defendido otra para instar a cumplir el Estatuto de Autonomía, que, han recordado los socialistas, obliga al Parlamento y al Gobierno de Cantabria a promover la igualdad de todas las personas, sin excepción.

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La propuesta, apoyada por el PRC y que no ha salido adelante por el rechazo de PP y Vox, ha tenido los mismos protagonistas en su debate que la anterior, a excepción del representante de PSOE, que ha sido en este caso la diputada socialista Norak Cruz.

La parlamentaria del PSOE ha lamentado que "algunos quieren fabricar enemigos imaginarios", mientras miles de extranjeros trabajan, cuidan o emprenden. "Este Parlamento no los debería mirar con sospecha, sino con respeto", ha dicho.

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"Quien piensa, gobierna o quiere gobernar como un fascista, es un fascista; y quienes pactan con ellos, también", ha dicho, ante lo que el diputado de Vox Armando Blanco ha afirmado que "hay cosas que no se pueden tolerar".

La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), ha considerado que Cruz "no ha estado muy afortunada diciendo que en Cantabria no se cumplen las leyes" y le ha preguntado si quería retractarse de alguna de sus afirmaciones, sin respuesta. EFE

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