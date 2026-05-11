Sánchez dará mañana una rueda de prensa junto al director de la OMS tras la evacuación del 'MV Hondius'

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, se va a reunir este martes 12 de mayo con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en La Moncloa y posteriormente ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta, según fuentes de Moncloa.

La reunión se producirá una vez concluido el operativo de evacuación de los pasajeros y la tripulación del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus que causó la muerte a tres de ellos.

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El barco llegó el domingo a Tenerife y desde allí se ha coordinado el proceso de evacuación a sus respectivos países de origen mientras que los 14 españoles, que permanecen asintomáticos, fueron trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena.

El encuentro entre Sánchez y Adhanom se celebrará a las 9.30 horas de la mañana y la rueda de prensa comenzará a las 10. Esto obliga a retrasar la reunión semanal del Consejo de Ministros que arrancará una vez finalice la comparecencia ante los medios.

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AGRADECIMIENTO A COSTA, VON DER LEYEN Y GUTERRES

Este lunes, Sánchez ha dado las gracias al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al presidente del Consejo Europeo, António Costa y a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen por su apoyo y gratitud a España por la gestión de la crisis del hantavirus.

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En sendos mensajes publicados en su cuenta de 'X', que han sido recogidos por Europa Press, Sánchez ha señalado que la coordinación entre países es "esencial para proteger vidas". "España siempre estará del lado de la solidaridad, la dignidad y el derecho internacional", ha manifestado.

Sánchez ha subrayado que Europa debe seguir respondiendo "con unidad, coordinación y solidaridad" porque, dice, esta es la única manera de proteger la salud pública y "enfrentar los desafíos globales con fuerza y humanidad". Además, el presidente del Gobierno ha asegurado que España seguirá colaborando con la UE y la OMS para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. "Con coordinación internacional, rigor científico, transparencia y responsabilidad institucional", ha apuntado.

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