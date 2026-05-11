Espana agencias

Sánchez dará mañana una rueda de prensa junto al director de la OMS tras la evacuación del 'MV Hondius'

Guardar
Google icon
Imagen SMKLXJ5ACND2XHTJQRQT3HW5EM

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, se va a reunir este martes 12 de mayo con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en La Moncloa y posteriormente ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta, según fuentes de Moncloa.

La reunión se producirá una vez concluido el operativo de evacuación de los pasajeros y la tripulación del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus que causó la muerte a tres de ellos.

PUBLICIDAD

El barco llegó el domingo a Tenerife y desde allí se ha coordinado el proceso de evacuación a sus respectivos países de origen mientras que los 14 españoles, que permanecen asintomáticos, fueron trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena.

El encuentro entre Sánchez y Adhanom se celebrará a las 9.30 horas de la mañana y la rueda de prensa comenzará a las 10. Esto obliga a retrasar la reunión semanal del Consejo de Ministros que arrancará una vez finalice la comparecencia ante los medios.

PUBLICIDAD

AGRADECIMIENTO A COSTA, VON DER LEYEN Y GUTERRES

Este lunes, Sánchez ha dado las gracias al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al presidente del Consejo Europeo, António Costa y a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen por su apoyo y gratitud a España por la gestión de la crisis del hantavirus.

En sendos mensajes publicados en su cuenta de 'X', que han sido recogidos por Europa Press, Sánchez ha señalado que la coordinación entre países es "esencial para proteger vidas". "España siempre estará del lado de la solidaridad, la dignidad y el derecho internacional", ha manifestado.

Sánchez ha subrayado que Europa debe seguir respondiendo "con unidad, coordinación y solidaridad" porque, dice, esta es la única manera de proteger la salud pública y "enfrentar los desafíos globales con fuerza y humanidad". Además, el presidente del Gobierno ha asegurado que España seguirá colaborando con la UE y la OMS para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. "Con coordinación internacional, rigor científico, transparencia y responsabilidad institucional", ha apuntado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba este martes la ley que priorizará la gestión pública de la sanidad

Infobae

PP ultima un plan de protección a menores en Internet que esboza a expertos y asociaciones

Infobae

El IBEX 35 cae un 0,21 % ante el estancamiento de las negociaciones entre EEUU e Irán

Infobae

Detenido un hombre en La Riera de Gaià (Tarragona) acusado de agresión sexual a un menor

Infobae

Natalia Ramos, mejor jugadora del mes de abril en la Liga F

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

ECONOMÍA

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

DEPORTES

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

Luis de la Fuente y la prelista de 55 jugadores que tiene que entregar a la FIFA: de ahí saldrán los 26 convocados de la selección española para el Mundial 2026

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid