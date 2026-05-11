Alianza Lima empata con Cristal y suma un punto en su camino a ganar el Apertura de Perú

Lima, 10 may (EFE).- Alianza Lima abonó un punto a su caminata en busca del título del torneo Apertura de la Liga 1 de Perú que lidera con tres más que Los Chankas a un día del cierre de la decimocuarta jornada.

Alianza igualó el sábado 1-1 con Sporting Cristal gracias un gol del chileno Esteban Pavez y este domingo Los Chankas repartieron el botín con Cusco con idéntico resultado.

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Los dirigidos por Pablo Guede sumaron 33 puntos a falta de cuatro fechas para el final del Apertura, mientras que Cristal tiene 16.

Los Chankas llegaron a 30 en su visita este domingo a Cusco. Marcaron el colombiano Marlon Junior Torres y el argentino ecuatoriano Juan Tévez para los dorados.

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Cienciano es tercero en la tabla después de la victoria por 1-2 lograda el sábado en su visita al Atlético Grau en el estadio Campeones del 36, de la ciudad de Sullana.

Los goles del club inca fueron anotados por Matías Succar y Alejandro Hohberg, mientras que Aldair Vásquez descontó para los norteños.

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Cienciano acumuló 29 puntos, mientras que Atlético Grau es colista con 10 unidades.

Universitario de Deportes se enfrentará el lunes a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao con la expectativa de sumar, dado que el vigente tricampeón peruano marcha cuarto con 23 puntos.

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Comerciantes Unidos y Melgar empataron 1-1 este domingo, lo que les permitió sumar 20 y 21 puntos, respectivamente.

El Sport Huancayo ganó por 2-1 a Juan Pablo II en la ciudad andina de Huancayo con goles del argentino boliviano Javier Andrés Sanguinetti y penal de Piero Magallanes, mientras que el uruguayo Martín Alaniz marcó para su rival.

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En el clásico de Cajamarca, UTC cayó derrotado por 1-2 por FC Cajamarca el Viernes.

Moquegua igualó 2-2 con ADT en el estadio 25 de Noviembre de la ciudad de Moquegua.

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La fecha concluirá el lunes con los partidos de Sport Boys y Universitario en el Callao, y de Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. EFE