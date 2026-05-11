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El ecuatoriano Valencia y el brasileño Kenedy le dan al Pachuca el pase a la semifinal

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Pachuca (México), 10 may (EFE).- El ecuatoriano Enner Valencia y el brasileño Kenedy convirtieron un gol cada uno este domingo para darle al Pachuca un triunfo por 2-0 sobre el Toluca que clasificó a su equipo a la semifinal del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Los Tuzos ganaron la serie por 3-0, luego de una victoria por 0-1 el pasado domingo en casa de su rival.

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Después de perder el partido de ida de la serie de cuartos de final, con una diana de Valencia, Toluca salió a presionar, pero fue el cuadro de casa el que tomó ventaja con un penalti bien cobrado por el ecuatoriano Valencia en el minuto 10.

Los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed, campeones de liga en los dos últimos torneos, salieron a presionar, mas carecieron de puntería; Pavel Pérez y el argentino Nicolás Castro estrellaron balones en el poste y dejaron ir la oportunidad de empatar la serie.

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En la segunda mitad, en su tercer minuto en la cancha luego de entrar por el marroquí Oussama Idrissi, Alexei Domínguez le puso un balón a Kenedy, letal con el remate de pierna derecha, el 2-0, que, en el 48, puso el duelo demasiado cuesta arriba para los Diablos.

El Pachuca del estratega argentino Esteban Solari se plantó bien a la defensa, en espera de encontrar espacios para contraatacar.

Toluca, que no contó con el portugués Paulinho, su goleador, se volcó al ataque. Fue predecible y quedó eliminado.

Los Tuzos se convirtieron en el tercer clasificado a la fase de los cuatro mejores, luego de que el Guadalajara eliminó a los Tigres UANL y el Cruz Azul al Atlas.

Más tarde, los Pumas UNAM recibirán al América para decidir un duelo empatado 3-3.

Si gana Pumas jugará la semifinal con Pachuca, en tanto Guadalajara enfrentará a Cruz Azul. De vencer América, irá ante el Guadalajara, en tanto los Azules retarán al Pachuca. EFE

(fotos)

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EFE

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