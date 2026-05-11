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El líder Palmeiras tropieza ante el Remo y Flamengo le descuenta dos puntos

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Río de Janeiro, 10 may (EFE).- Palmeiras, líder del Campeonato Brasileño, tan solo consiguió un empate 1-1 en su visita este domingo al Remo, el penúltimo en la clasificación, y permitió que Flamengo, que se impuso por 0-1 en su visita al Gremio con gol del colombiano Jorge Carrascal, le descontara dos puntos.

El conjunto paulista, comandado por el portugués Abel Ferreira, llegó a los 34 puntos (diez victorias, cuatro empates y una derrota) tras disputarse la décimo quinta jornada, mientras los tres puntos de hoy le permitieron a Flamengo confirmarse en el segundo lugar, con 30 enteros, a solo cuatro del líder.

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Jugando en casa, en la ciudad de Belém, Remo abrió el marcador en el primer minuto del partido por intermedio de Alef Manga y el extremo paraguayo Ramón Sosa empató para el Palmeiras a los 23.

En un partido que se atrasó casi dos horas por el fuerte aguacero que dejó totalmente encharcada la cancha, Palmeiras desperdició la debilidad de su rival, la expulsión de un jugador del Remo (Zé Ricardo a los 72), el total dominio del partido y las numerosas jugadas peligrosas que generó.

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Tanto Sosa como el delantero argentino José Manuel 'Flaco' López, el atacante colombiano Jhon Arias y el creativo brasileño Andreas Pereira desperdiciaron varias oportunidades de ampliar el marcador.

El conjunto paulista presionó todo el tiempo, especialmente en los últimos 20 minutos, y el defensa Bruno Fuchs llegó a anotar el que sería el gol de la victoria en los minutos de reposición, pero el árbitro anuló la anotación, tras consultar al VAR, por un toque de mano de Flaco López.

Flamengo, en cambio, no desperdició la oportunidad y, jugando a domicilio contra un Gremio urgido de victoria para no caer en la zona de descenso -en la que finalmente quedó-, consiguió imponerse por 0-1 con gol de Carrascal a los 67 minutos.

El conjunto de Río fue el claro dominador, pero tanto Carrascal como el ecuatoriano Gonzalo Plata y el goleador Pedro fallaron en varias finalizaciones. El portero Weverton, la gran figura del partido, impidió que Gremio sufriera una goleada en casa.

El que sí perdió la oportunidad de acercarse al líder fue Fluminense que, abucheado en el estadio Maracaná y con el técnico argentino Luis Zubeldía en la cuerda floja, cedió el sábado un empate 2-2 ante el Vitória.

Un gol salvador del delantero colombiano Kevin Serna en el último minuto del partido impidió que el tricolor de Río de Janeiro encajara una derrota y lo dejó en el tercer lugar, con 27 puntos, a siete del líder.

En el clásico paulista de este domingo, Corinthians se impuso por 3-2 al São Paulo con goles de Raniele, Matheuzinho y Breno Bidon, y consiguió salir de entre los cuatro últimos amenazados con el descenso.

La derrota mantuvo al São Paulo en el cuarto lugar con 24 puntos y a diez del Palmeiras.

Santos se impuso por 2-0 al Bragantino con goles de Adonis Frías y de Neymar, y también consiguió abandonar la zona de los amenazados con el descenso.

Pese a la anotación y a algunas jugadas brillantes, Neymar sigue sin mostrar una plena recuperación física, como se lo exige Carlo Ancelotti para convocarlo a la selección brasileña que disputará el Mundial.

Al exdelantero del Barcelona y del PSG tan solo le quedan dos partidos para demostrar que está en condiciones de ser convocado antes de que Ancelotti anuncie su lista el 18 de mayo próximo. EFE

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EFE

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