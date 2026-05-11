Espana agencias

Iván Ferreiro: "Al escribir pienso en mí y en que me guste la canción, no en el algoritmo"

Guardar
Google icon

Miguel Álvarez

A Coruña, 11 may (EFE).- Iván Ferreiro tiene 55 años y lleva 35 encima de los escenarios, en una carrera que empezó con Los Piratas y que siguió en solitario, pero siempre con éxito gracias a su manera de crear música, que no ha cambiado a pesar de las plataformas: "Cuando escribo pienso en mí y en que me guste la canción, no en el algoritmo", explica.

PUBLICIDAD

La gira 'Hoy X Ayer' de Iván Ferreiro (Nigrán, Pontevedra, 1970) acaba de empezar y lo llevará, a lo largo de 25 fechas hasta noviembre por toda España, junto con dos conciertos en México.

"Estoy con muchas ganas, la verdad es que estaba deseando que empezase ya de una vez -asegura tras los conciertos de Bilbao y A Coruña-. Tenía unas ganas terribles porque ya estaba todo listo, todo ensayado, todo preparado y ya estaba deseando echarme a la carretera", detalla en una entrevista con EFE antes de su cita en Barcelona, el 14 de mayo.

PUBLICIDAD

Para esta gira ha tratado "de hacer un repertorio que englobe un poco lo que ha pasado a lo largo de estos 35 años", tanto de su etapa en Los Piratas como luego en solitario.

"He cogido las canciones que más me gustaban, las que más me apetecía cantar y he preparado el repertorio con eso. No sé, espero que sean unos conciertos emocionantes, que estén dedicados a las emociones y que la gente disfrute de la selección de canciones que he hecho", resume.

Confiesa, no obstante, que ha dejado fuera algunos temas con los que hoy ya no está cómodo, fruto de su evolución como músico, que han hecho que algunas melodías queden en el pasado.

"Hay un montón de canciones que hacía cuando era joven y cuando crecía y que ahora no disfruto mucho tocándolas. También tiene que ver mucho con que hacer canciones tiene mucho aprendizaje. Realmente con cada canción que haces aprendes algo. Hay un montón de temas que hice con 20, con 25, con 30 que me gustaban y aprendí mucho de ellos en su momento, pero que ahora no me gusta el texto o la melodía o cómo está tocada", continúa.

Por eso ha hecho "una selección con todo lo que sí que quería conservar" en la que incluye todo lo que le parece que "todavía sigue teniendo un punto actual".

Hoy en día es crucial estar bien posicionado en las plataformas de música, pues son una pieza clave en la industria musical para llegar al público, aunque Iván Ferreiro se centra en su trabajo habitual, que vuelve a situarlo arriba.

"Realmente cuando escribo pienso en mí y en que me guste la canción básicamente. Creo que es la forma de que la canción sea lo mejor posible. Tampoco sabría pensar en el algoritmo ni cómo hacer que el algoritmo... no tengo ni idea de cómo funciona el algoritmo porque jamás me he preocupado de saber cómo funciona. Entonces, la verdad es que tampoco sabría cómo hacerlo", confiesa.

A lo largo de su carrera, el músico ha visibilizado la importancia de la salud mental al compartir sus episodios de depresión y ansiedad, una materia en la que la música puede jugar un papel crucial.

"Creo que la música es una herramienta al igual que también el deporte es una herramienta, el ejercicio y un montón de cosas. Pienso que cuando hay ciertos problemas de depresión, ansiedad, etc, hay muchas herramientas que nos ayudan: salir a pasear, hacer un poco de ejercicio, escuchar música. Creo que las artes nos ayudan mucho también en general a mitigar ciertas sensaciones", argumenta.

Otra cuestión presente en la industria musical son las colaboraciones, aunque Ferreiro las hace "según van surgiendo de forma natural": "Me subo ahí a ellas cuando aparecen, pero no hago muchos planes al respecto", prosigue.

Y sobre su futuro, todavía no tiene planes mientras queda toda una gira por delante en la que espera que aparezcan inspiraciones.

"Ahora mismo estoy centrado en esta gira y no he pensado mucho más allá. Supongo que a medida que haga la gira empezarán a surgir ideas, empezarán a pasar cosas en mi cabeza y empezaré a saber hacia dónde voy", concluye. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salvamento remolca hasta La Restinga a un cayuco sin motor con 125 personas a bordo

Infobae

La Bolsa española abre casi plana, con una leve subida del 0,09 % pese al alza del brent

Infobae

La CNMV sanciona a Francisco José Elías y Gerard Piqué por información privilegiada

Infobae

La patología psiquiátrica acumula el 37 % de los días de baja en las grandes empresas

Infobae

Continúa el tiempo lluvioso en el norte, oeste, centro peninsular y Canarias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

ECONOMÍA

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

Eliminar el riesgo de pobreza en España tiene precio (y en Andalucía es 14 veces mayor que en el País Vasco)

España crea más de la mitad de los nuevos empleos en Europa: mujeres y migrantes, protagonistas del crecimiento laboral

El país que ha solucionado el problema de la agricultura cubriendo la tierra con lana de oveja

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona