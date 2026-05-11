La Bolsa española abre casi plana, con una leve subida del 0,09 % pese al alza del brent

Madrid, 11 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes casi plana, con una leve subida del 0,09 %, a pesar de que el crudo brent reacciona con fuertes subidas de más del 3 % al rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la respuesta de Irán sobre la propuesta de paz.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,09 %, hasta los 17.907,4 puntos. Las ganancias del año son del 3,46 %.

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Dentro del IBEX 35, la mayor subida es para IAG, del 3,45 %, seguido de Acciona Energía, el 2,16 %, mientras que en el lado contrario destaca Ferrovial, que cede el 1,1 %, y Aena, el 0,68 %. EFE

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