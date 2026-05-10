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Casadó y Balde acuden a la plaza Cataluña para celebrar LaLiga como dos 'culers' más

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Barcelona, 11 may (EFE).- Los jugadores del Barcelona Marc Casadó y Alejandro Baldé han acudido a la plaza Cataluña, alternativa a una Font de Canaletes actualmente en obras, para celebrar con los hinchas azulgranas LaLiga conquistada este viernes en el clásico ante el Real Madrid (2-0).

Casadó ya lo hizo el año pasado, en la celebración de la primera Liga de Hansi Flick como entrenador, y en esta ocasión estuvo acompañado en los festejos por otro joven canterano del primer equipo como Balde.

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Así, ambos futbolistas, vestidos con la camiseta azulgrana, celebraron como dos aficionados más el título en una plaza Cataluña abarrotada que no paró de corear los cánticos habituales.

Tampoco faltaron los gritos de "¡Visca el Barça i visca Catalunya!", "¡Campeones, campeones! y los referidos al eterno rival, el Real Madrid, que hoy sucumbió en el Camp Nou para entregarle LaLiga al conjunto catalán a tres jornadas para el final. EFE

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