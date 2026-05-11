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Guillermo Ochoa se concentra con México y se entusiasma con acudir a su sexto Mundial

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México, 11 may (EFE).- El veterano Guillermo Ochoa, guardameta del AEL Limassol de Chipre, aseveró este lunes que está entusiasmado para iniciar la concentración con la selección mexicana con la que podría asistir a su sexto Mundial, un récord histórico.

"Hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", afirmó el portero a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

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En la publicación, Ochoa aparece con la camiseta de la selección mexicana.

El guardameta aseguró que ya se encuentra concentrado con el grupo de 20 jugadores con los que el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre trabaja desde el jueves pasado y dijo estar preparado para su última justa mundialista.

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"Estoy en casa. Estoy con mi selección y mientras exista una oportunidad de luchar por este país ahí estará mi alma primero. Quizá el fútbol mide los años, pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo. Rumbo a la Copa del Mundo 2026", escribió el jugador de 40 años.

Ochoa ha sido seleccionado nacional para los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en los que no vio acción, además de los de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en los que fue titular.

A lo largo de su carrera, que empezó en el América mexicano, el guardameta tuvo una amplia trayectoria internacional que inició en el Ajaccio francés, siguió en los españoles Málaga y Granada, el Standard de Lieja belga, el Salernitana italiano, el AVS Futebol portugués y ahora con el AEL Limassol chipriota.

Guillermo Ochoa subrayó el orgullo que tiene por volver a vestir la camiseta verde en el máximo evento futbolístico mundial.

"Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina, fue un privilegio. He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre y aun así cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar", concluyó.

Aunque el favorito para ser el titular en la próxima Copa del Mundo es Raúl Rangel, guardameta del Guadalajara, Ochoa competirá por la posición con él y con Carlos Acevedo, de Santos, quien también está incluido en la convocatoria. EFE

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EFE

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