Garamendi asegura que hoy más que nunca se necesita a la Corona

Madrid, 11 may (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este lunes que en tiempos "tan convulsos" dentro y fuera de España se necesita más que nunca a la Corona y al rey Felipe VI "como máximo exponente de estabilidad, de unidad, de inclusión".

Unas palabras que ha pronunciado después de que el rey le haya entregado en el Palacio Real de El Pardo el XXXVI Premio FIES de Periodismo en reconocimiento a su artículo 'La Monarquía como apuesta de futuro', publicado en ABC.

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El presidente de la CEOE ha revalidado lo que afirmó en el artículo premiado respecto a que la monarquía "no es un espacio ni un símbolo del pasado, sino la institución más importante a la hora de afrontar esta situación y los retos venideros de España desde la unidad, desde la cohesión, desde la moderación y desde el sentido de España".

Garamendi ha indicado que por encima de "la polarización, las ideologías y los extremismos", y cuando la UE y España se juegan seguir manteniendo un papel relevante dentro del mapa geopolítico, hay que seguir apostando por la institución monárquica como máximo representante de la marca España y de las empresas del país en el exterior.

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El premio FIES (Fundación Institucional Española) reconoce desde 1989 un artículo publicado en cualquier medio de comunicación español que informe o reflexione sobre la Corona y sus funciones constitucionales y actividades públicas.

Antonio Garamendi Lecanda (Getxo, 1958) es presidente de la CEOE desde 2018; con anterioridad, entre 2014 y 2018, desempeñó la presidencia de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). EFE

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