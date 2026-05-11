Espana agencias

Garamendi asegura que hoy más que nunca se necesita a la Corona

Guardar
Google icon

Madrid, 11 may (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este lunes que en tiempos "tan convulsos" dentro y fuera de España se necesita más que nunca a la Corona y al rey Felipe VI "como máximo exponente de estabilidad, de unidad, de inclusión".

Unas palabras que ha pronunciado después de que el rey le haya entregado en el Palacio Real de El Pardo el XXXVI Premio FIES de Periodismo en reconocimiento a su artículo 'La Monarquía como apuesta de futuro', publicado en ABC.

PUBLICIDAD

El presidente de la CEOE ha revalidado lo que afirmó en el artículo premiado respecto a que la monarquía "no es un espacio ni un símbolo del pasado, sino la institución más importante a la hora de afrontar esta situación y los retos venideros de España desde la unidad, desde la cohesión, desde la moderación y desde el sentido de España".

Garamendi ha indicado que por encima de "la polarización, las ideologías y los extremismos", y cuando la UE y España se juegan seguir manteniendo un papel relevante dentro del mapa geopolítico, hay que seguir apostando por la institución monárquica como máximo representante de la marca España y de las empresas del país en el exterior.

PUBLICIDAD

El premio FIES (Fundación Institucional Española) reconoce desde 1989 un artículo publicado en cualquier medio de comunicación español que informe o reflexione sobre la Corona y sus funciones constitucionales y actividades públicas.

Antonio Garamendi Lecanda (Getxo, 1958) es presidente de la CEOE desde 2018; con anterioridad, entre 2014 y 2018, desempeñó la presidencia de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

El 72 % de los mayores de 65 años con limitaciones en su vida no recibe cuidados públicos

Infobae

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La mujer aislada en el Clínic sigue asintomática y espera otra PCR el sábado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona