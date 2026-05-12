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112-103. Donovan Mitchell pone el 2-2 contra los Pistons

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Washington, 11 may (EFE).- Con 39 puntos solo en la segunda mitad, Donovan Mitchell lideró este lunes el triunfo de los Cleveland Cavaliers por 112-103 sobre los Detroit Pistons, un resultado con el que igualaron 2-2 su serie de semifinales en el Este.

Mitchell se fue al descanso con apenas cuatro puntos en su cuenta con los Cavaliers perdiendo por cuatro (52-56).

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Regresó desatado de vestuarios: anotó 16 puntos durante el parcial de 23-0 con el que los Cavaliers abrieron la segunda mitad, firmó 21 en el tercer cuarto y acabó con 39 puntos tras el descanso, un récord en un partido de 'playoff' de la NBA.

"No se trata solo de anotar, al menos intentar generar confusión, marcar el tono desde el principio en ataque. No hice eso en la primera mitad, así que les dije a mis compañeros que era culpa mía e intenté mandar un mensaje en la segunda", dijo en declaraciones a pie de pista Mitchell, que terminó el partido con 43 puntos.

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Los Pistons pasaron de verse cerca del 3-0 en el tramo final del tercer partido a regresar a Detroit con la serie empatada 2-2 y un sabor agridulce de cara al quinto encuentro, que se disputará este próximo miércoles.

Pero los 'Cavs' siguen teniendo la asignatura pendiente de ganar a domicilio en estos 'playoff', en los que han perdido todos los partidos disputados lejos de Cleveland.

Hoy, los Pistons plantearon un inicio de partido muy serio, en el que dominaron gran parte del primer tiempo, anulando por completo a Mitchell, la mejor arma de los Cavaliers.

Caris LeVert fue autor de 24 puntos para Detroit, a los que Cade Cunningham sumó 19 y Tobias Harris 16.

Los Pistons se fueron al descanso con buenas sensaciones, pero al regreso se encontraron con una auténtica estampida, unos Cavaliers que galoparon con un Donovan Mitchell que fue otro.

El parcial de 23-0 con el que los Cavaliers empezaron el segundo tiempo creó un margen suficiente para ganar el partido, pero los Pistons no dejaron de luchar hasta el último segundo.

Con 109-99 en el marcador y 58 segundos por jugar, Kenny Atkinson pidió tiempo muerto al no ver clara la victoria. Tras una pérdida y una canasta de los Pistons, solicitó un segundo tiempo muerto a 50 segundos del final para que sus titulares, que ya descansaban en el banquillo, sellaron el partido.

James Harden contribuyó con 24 puntos y 11 rebotes al triunfo de los Cavaliers y Evan Mobley aportó otros 17 puntos.

"Ellos defendieron su cancha. Nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? Así que ahora tenemos que ir (a Detroit) a por una", aseguró Mitchell. EFE

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EFE

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