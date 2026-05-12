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110-115. Los Thunder pasan el rodillo y ponen fin a la temporada de los Lakers con un 4-0

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Redacción Deportes (EE.UU.), 11 may (EFE).- Los Oklahoma City Thunder sentenciaron este lunes con un 4-0 las semifinales del Oeste contra Los Ángeles Lakers con una victoria por 115-110 en la Crypto.com Arena que puso fin a la temporada de los angelinos y abrió el debate sobre el futuro de LeBron James.

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, siguen perfectos en esta postemporada y, tras arrollar 4-0 a los Phoenix Suns, volvieron a liquidar por la vía rápida a unos Lakers que echaron de menos a Luka Doncic.

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El esloveno se perdió todos los 'playoffs' de su equipo por una lesión en los isquiotibiales y tuvo que ver desde el banquillo la derrota que puso fin a la temporada de los Lakers.

Shai Gilgeous Alexander firmó su vigésimo sexto partido de postemporada con más de 30 puntos, al acabar con 35 puntos y ocho asistencias, con once de 22 en tiros de campo.

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El MVP canadiense firmó unas jugadas espectaculares en el final apretado de partido, pero no dudó en celebrar la actuación de su compañero Ajay Mitchell, protagonista con 28 puntos, cuatro asistencias y cuatro robos, con doce de 19 en tiros.

Mitchell dio una aportación clave para OKC y aprovechó de la mejor forma la oportunidad de titular en el quinteto de su equipo por la baja de Jalen Williams. Chet Holmgren contribuyó con 16 puntos y nueve rebotes.

Los Lakers pelearon hasta el final, pero pagaron un parcial final de 18-28 con la derrota.

LeBron James, que a sus 41 años será agente libre al acabar la temporada, firmó un doble doble de 24 puntos y doce rebotes, pendientes de conocer su futuro.

El cuádruple campeón de la NBA no ha aclarado sus intenciones de cara a la próxima campaña.

Lo dieron todo los angelinos, pero no fue suficiente contra los vigentes campeones. Austin Reaves metió 27 puntos, Rui Hachimura anotó 25 y Jaxson Hayes aportó 18 saliendo del banquillo.

Los Lakers tuvieron un buen comienzo de partido, pero sufrieron un parcial de 14-0 al comienzo del segundo cuarto que permitió a los Thunder tomar doce puntos de ventaja en el 38-26.

Se abrió entonces una intensa pelea, con ambas franquicias intercambiando parciales y brillando por efectividad.

Los Thunder estuvieron por arriba del 57 % en tiros en el tercer cuarto, en el que SGA metió doce puntos y Ajay Mitchell anotó diez, pero los Lakers lo hicieron aún mejor. Lanzaron con 76.5 % y conectaron cinco de sus siete tiros desde el arco para tomar su primera ventaja desde el 26-24 del segundo período, en el 73-72.

Ambos equipos tuvieron un espectacular ritmo anotador. Ajay Mitchell y Gilgeous Alexander sostuvieron ofensivamente a OKC, LeBron y Hachimura, con una jugada de cuatro puntos incluida, alimentaron las esperanzas de los Lakers.

Los angelinos estuvieron arriba 110-109 con menos de un minuto por jugar, pero OKC, con un mate de Holmgren y libres de 'SGA', logró recuperar la ventaja y sentenciar su pase de ronda con un 4-0.

Los defensores del título esperan a uno entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves en las finales del Oeste.

En el otro partido disputado este lunes, los Cleveland Cavaliers igualaron 2-2 la serie contra los Detroit Pistons, impulsados por un Donovan Mitchell que metió 39 de sus 43 puntos en la segunda mitad.

Tras el descanso, Mitchell regresó desatado de vestuarios: anotó 16 puntos durante el parcial de 23-0 con el que los Cavaliers abrieron la segunda mitad, firmó 21 en el tercer cuarto y acabó con 39 puntos tras el descanso, un récord en un partido de 'playoff' de la NBA. EFE

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EFE

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