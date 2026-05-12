Espana agencias

Universitario y Sport Boys empatan en cierre de decimocuarta jornada del Apertura de Perú

Guardar
Google icon

Lima, 11 may (EFE).- Universitario de Deportes y Sport Boys cerraron este lunes con un empate sin abrir el marcador la decimocuarta jornada del Torneo Apertura peruano, que lidera el Alianza Lima, seguido por el Chankas.

El Boys dominó un intenso choque que la U, el vigente campeón nacional, debió afrontar en inferioridad numérica desde el primer minuto de juego, tras la expulsión del extremo ecuatoriano José Carabalí luego de parar con una falta una incursión a portería del delantero uruguayo Luis Urruti.

PUBLICIDAD

El empate final dejó al Universitario en la cuarta posición del Apertura, con 25 puntos, y ya sin ninguna opción de pelear el título de la primera parte de la Liga 1, mientras que el Boys se mantuvo en el antepenúltimo puesto, con tan solo 13 puntos.

En el otro partido de la jornada disputado este lunes, el Deportivo Garcilaso venció por 2-1 al Alianza Atlético, con goles de los nacionales Christopher Olivares y Adrián Ascues, y el descuento del argentino Elian Muñoz.

PUBLICIDAD

El Garcilaso pasó a ocupar la octava posición, con 19 puntos, y el Atlético, se quedó en la novena, con 17 unidades.

Durante la decimocuarta jornada del Apertura, Alianza Lima empató el sábado en el último minuto (1-1) con Sporting Cristal, con un gol del chileno Esteban Pavez, que le permitió sumar 33 puntos, tres más que Chankas, cuando faltan tres jornadas de competencia.

Cienciano, por su parte, escaló al tercer puesto, con 29 unidades, gracias a la victoria por 1-2 que logró frente al Atlético Grau, con goles de Matías Succar y Alejandro Hohberg, y el descuento de Aldair Vásquez. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Gullón, director general de Salud Pública: "esto, desde luego, no es el covid"

Infobae

El tribunal del juicio Kitchen escucha a los peritos

Infobae

112-103. Donovan Mitchell pone el 2-2 contra los Pistons

Infobae

Deyverson anota un doblete en triunfo de Liga sobre Mushuc Runa y da respiro a Nunes

Infobae

Finaliza el Torneo Apertura y el Intermedio solo podría tener un Clásico en la final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El embajador de Estados Unidos en la ONU critica la distinción de Sánchez a Francesca Albanese con la Orden del Mérito Civil

El embajador de Estados Unidos en la ONU critica la distinción de Sánchez a Francesca Albanese con la Orden del Mérito Civil

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

El alcalde de Adamuz critica el uso electoral del accidente ferroviario durante el debate electoral en la televisión andaluza

El debate andaluz se polariza por los fallos en los cribados de cáncer y la gestión de los servicios públicos

Luces de freno intermitentes, la medida que será obligatoria en los países de la Unión Europea

ECONOMÍA

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

La economía española “aguanta” y crecerá “más de un 2%” en 2026 si el conflicto en el estrecho de Ormuz se resuelve pronto

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’