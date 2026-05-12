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El tribunal del juicio Kitchen escucha a los peritos

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Madrid, 12 may (EFE).- El tribunal que juzga el caso Kitchen, la presunta trama parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, escuchará este martes y previsiblemente mañana, miércoles, a varios peritos, algunos de ellos citados a petición de la Fiscalía y otro a solicitud de la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La Audiencia Nacional continúa este martes el juicio a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy con la prueba pericial, que puede llevar menos tiempo del previsto inicialmente porque las partes han renunciado a algunos de los citados en un primer momento, como los pertenecientes a la Agencia Tributaria.

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Los peritos citados este martes son varios agentes de la unidad de ciberdelincuencia y funcionarios del Centro Criptólogico Nacional, la pericial propuesta por la Fiscalía.

El miércoles está citado el perito que elaboró un informe a petición del exministro Jorge Fernández Díaz en el que apuntaba que los mensajes con los que le incriminó su número dos, Francisco Martínez, podrían estar manipulados.

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Aquellos mensajes, que hacían referencia al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, presunto confidente de la trama, fueron negados por el exministro del Interior y provocaron que ambos, exnúmero uno y exnúmero dos de Interior, llegasen a protagonizar en la Audiencia Nacional, durante la fase de instrucción, un careo plagado de reproches, en el que ambos negaron conocer la llamada operación Kitchen.

Tras la declaración de los peritos llegará el turno de la prueba documental, que podría comenzar este miércoles y se demorará varios días, por lo que la declaración de los diez acusados, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, no se espera hasta la próxima semana. EFE

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