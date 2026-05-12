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Pedro Gullón, director general de Salud Pública: "esto, desde luego, no es el covid"

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Granadilla de Abona (Tenerife), 12 may (EFE).- El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, afirma de forma categórica que el brote de hantavirus localizado en el crucero HV Hondius, "desde luego, no es el covid", porque si fuera algo comparable, afirma, en el barco "en vez de ocho habría habido cien contagiados".

En una entrevista con EFE, Gullón recalca que la principal diferencia entre ambas enfermedades radica en la propia transmisión, pues entre personas "es muy difícil" en el caso del hantavirus, con lo cual "hablamos de un brote contenido en el barco", lo que propicia que el seguimiento de casos sea "mucho más sencillo".

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Rememora que cuando en España se detectaron los primeros casos de covid "ya teníamos circulación comunitaria", y sin embargo ahora con el brote de hantavirus "los contactos los tenemos localizados porque viajaban en el barco".

"Esto no es una ciencia exacta y puede haber algo más", pero con respecto a hace unas semanas "tenemos más garantías" y el brote "está más controlado", subraya Gullón.

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Y es que antes de que se confirmara el brote de hantavirus un grupo de pasajeros del HV Hondius desembarcó en Santa Elena y algunos dieron positivo y tuvieron contactos, que han sido identificados y guardan cuarentena.

El director general de Salud Pública detalla que antes de que el crucero de expedición fondeara en Tenerife venían recibiendo cada doce horas una declaración marítima sanitaria en la cual los médicos a bordo inspeccionaban a las personas del barco y reportaban los resultados.

Insiste en que antes proceder a su desembarco en el puerto de Granadilla, con la supervisión de la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y el servicio de Sanidad Exterior, no hubo uno solo que presentara síntomas y a todos se les tomó la temperatura.

En el caso de una mujer francesa que dio positivo, ha detallado que una vez en el avión que la iba a llevar a su país empezó a subirle la fiebre, lo cual indica que "el hantavirus puede tener una evolución muy rápida en cuanto a síntomas, de la mañana a la tarde".

Gullón hace hincapié en que los protocolos en España "son muy parecidos" a los de otros países, en cuanto a las pruebas a realizar: se someten de forma automática a una PCR todas las personas con síntomas, porque pasan a ser "casos sospechosos".

Así se actuó con una persona de Alicante que viajó en el mismo avión que una de las víctimas mortales y que presentaba síntomas. Se le hizo una prueba al llegar a España y otra a las 24 horas y ambas dieron negativo. Se realizará una tercera a las 48 horas.

Pedro Gullón considera que el operativo desplegado en Tenerife "es bastante único en términos de tamaño porque son 23 países involucrados, por la colaboración tan estrecha entre los servicios de protección civil y los de sanidad exterior, más las fuerzas de seguridad, puertos, aeropuertos...".

Y aunque el hantavirus no sea "ni una enfermedad nueva ni de un riesgo extremo para la población", opina que "era necesario demostrar toda la fuerza" y la capacidad de que "el brote no se iba a salir de lo que estaba estipulado, de las personas que estaban en el barco, que no iba a haber una expansión hacia la población general".

A tenor de los resultados, cree que el operativo merece "una calificación muy alta y única". EFE

(Foto)

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EFE

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