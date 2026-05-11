Encajes, lazadas y botines, la romántica estética victoriana arroya

Inmaculada Tapia

Madrid, 11 may (EFE).- Encajes, lazadas, botines retro con tacón rococó o botonaduras sin fin, la estética victoriana arrolla con un lujo delicado incluso para ellos con camisas con lazada en diferentes versiones, chalecos exquisitamente bordados, cazadoras de doble botonadura y abrigos de amplia solapa.

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La reina Victoria de Inglaterra fue una auténtica "influencer" de la época, según el comisario de exposiciones y gestor cultural Eloy Martínez de la Pera, una estética romántica que se traslada a la actualidad y en la que ratifica que los caballeros incorporan como elemento creativo de su vestuario el chaleco, que "lucen con la levita abierta" y ahora directamente como un complemento más.

Los encajes son la enseña del romanticismo, pero no la única y no solo para las damas, así como amplias lazadas en sombreros y cuellos tanto para el apartado femenino como masculino. El cantante Bad Bunny lo ha puesto de manifiesto en la gala Met, con un diseño de Zara, y Palomo los incluye en su colección de caballero.

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Una continua y extensa botonadura, del cuello a la cintura, sella una de las blusas con las que la firma cordobesa reinterpretó la camisa blanca de Carolina Herrera en la colección de Primavera 26 que presentó la marca neoyorquina en Madrid en el mes de septiembre.

En seda hasta los pies y un cuello "dramático", unas enormes y poéticas mangas terminan en puño con lazada y jaretas que la ciñen al cuerpo, que también se extienden a la parte superior del brazo, un "un emblema renovado de la modernidad", detallan desde la firma.

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Las chaquetas deconstruidas de estilo prusiano y cuello alzado compiten con blusas de sedas vaporosas, sencillas camisas con un delicado bordado sobre los hombros, además de en las mangas o a lo largo de la pechera, que son a menudo combinadas con faldas o pantalones informales

La estética victoriana ha ido sufriendo modificaciones en el armario femenino; sin embrago el masculino permanece casi invariable.

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La opulencia en la estética masculina llega de la mano de diferentes firmas. Jonathan Anderson ha sido el abanderado en Dior, desde donde propone a un dandi desenfadado, con cuellos con lazada independientes de la camisa, coloridos chalecos bordados que no ha dudado en coordinar con tejanos y deportivas.

El rapero y cantante surcoreano Mingyu, como embajador de Dior, es la viva imagen de este estilo, moderno y sofisticado, pero al mismo tiempo informal, con camisas de cuello elevado y chaquetas de lana de doble botonadura 'cropped' (recortadas por encima de la cintura), combinadas con pantalones anchos.

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El creador sevillano, Jaime Álvarez lidera la firma Mans, desde la que ha propuesto un estilo neo-victoriano con el que exhibe una colección contemporánea de sastrería impecable, con abrigos de amplias solapas hasta los pies.

Álvarez incluye en su colección trajes de corte británico con americanas de doble botonadura y camisas con lazadas en las mangas y en el cuello; en otras incorpora plisados a modo de chorrera en las camisas donde no faltan plisado soleil y coquetos trampantojos de nudos al cuello.

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Las punteras afiladas, el empeine cruzado con cordones que suben hasta el inicio de la pierna y un tacón rococó marcan la vuelta al calzado del XIX, que distintas firmas tienen como estrella en el siglo XXI.

Un estilo que vuelve para conquistar el día a día, lejos de los salones ampulosos. Así lo demostró Rama Duwaji, esposa del alcalde de Nueva York al lucir unas botas de la firma española Miista, durante la jura del cargo de su marido Zohran Mamdani, que cumplía todos los requisitos del estilo victoriano.

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Las colecciones de Alexander McQueen, Dior o Giorgio Armani han puesto en evidencia cuál es la tendencia. EFE

(foto)

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