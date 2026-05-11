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Fiscalía y acusación piden 23 años para el acusado de matar a su padre en Muros (A Coruña): "Quería y lo hizo"

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge desde este lunes y hasta el día 15 un juicio, con Tribunal del Jurado, contra un hombre acusado de matar a su padre en Muros (A Coruña) con un hacha.

Por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, Fiscalía pide para él 23 años de cárcel, pena que también solicita la acusación particular, según ha confirmado el letrado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la constitución del Jurado.

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"Quería y lo hizo", ha sentenciado a los medios de comunicación frente a la defensa que sostiene que su cliente tenía alternada su capacidad volitiva y cognitiva. Por ello, entiende que es ininmputable y reclama la absolución o, alternativamente, una rebaja de la condena que se solicita para su cliente.

El juicio comenzará tras la constitución del Tribunal del Jurado fijado para el primer día. En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que en hora no determinada de la noche del día 21 al 22 de abril de 2023, en torno a las 22.00 horas, el acusado se encontraba en compañía de su padre, en la zona de Esteiro.

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"En un momento dado, estando padre e hijo en la cocina de la vivienda, el acusado, con ánimo de atentar contra la vida de su padre, valiéndose de un hacha, le atacó, propinándole fuertes y repetidos golpes en la cabeza que le causaron la muerte en el acto por destrucción de centros vitales".

El lugar donde tuvieron lugar los hechos era el domicilio de padre e hijo y ahí realizaban actividades de la vida cotidiana, como comer. No obstante, el progenitor pernoctaba en ocasiones en otro piso situado en plantas superiores del mismo edificio.

Fiscalía sostiene que el acusado atacó a su padre "de forma súbita e inesperada, cuando este se encontraba confiadamente en la cocina del domicilio familiar, a solas con su propio hijo y sin posibilidad de auxilio por parte de terceras personas". El hombre falleció por una lesión craneal.

PLAN PREMEDITADO O INIMPUTABLE

"Fue un plan premeditado, estamos ante una auténtica ejecución", ha sentenciado el letrado de la acusación particular, para quien "tenía todo calculado". "Fue un ataque sorpresivo, sin defensa", ha expuesto para incidir en que el acusado "tiró al mar los elementos del delito". Los mismos fueron localizados luego por los GEAS de la Guardia Civil.

Mientras, la defensa ha expuesto que pide que se tengan en cuenta "las circunstancias personales" del hombre. "Su historial clínico y psicológico", ha indicado para apuntar a la "existencia de una discusión".

"Fue víctima de una agresión previa, de un clima de confrontación continuado en el tiempo", ha apostillado para sostener que su cliente estaba "con los estados de percepción cognitiva y volitiva alterados".

"Es inimputable", ha aseverado para explicar por qué piden la absolución, aunque, como alternativa, plantea eximente incompleta en su grado máximo con atenuantes para que haya una rebaja de la pena, de ser condenado, "inferior a diez años".

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EuropaPress

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