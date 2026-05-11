El PP estudia si caben acciones judiciales contra las ausencias de ministros del Senado

Madrid, 11 may (EFE).- El grupo del PP en el Senado ha anunciado este lunes que estudia nuevas "acciones parlamentarias y judiciales" contra las reiteradas ausencias de ministros a las sesiones de control.

En un comunicado ha señalado que va a encargar un estudio jurídico sobre la posibilidad de que existan responsabilidades individuales de algunos ministros.

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El PP ha apuntado que si al anterior pleno justificaron su ausencia 13 ministros, lo que era un récord, para el de esta semana serán 10, de nuevo una "ausencia masiva".

Aunque algunas causas estén más justificadas, al PP otras no se lo parecen, como las reiteradas reuniones del ministro de Hacienda, Arcadi España, con cargos de su propio departamento, como esta vez con el presidente de Correos.

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El PP encargará el estudio jurídico para encontrar "la mejor fórmula" para evitar que algunos ministros en concreto eviten responder a los senadores, al margen de que el Gobierno tenga responsabilidad colegiada según la Constitución.

Esta legislatura, el PP, con su mayoría absoluta, aprobó una reforma del Reglamento del Senado para imponer a los ministros que justifiquen debidamente sus ausencias y que, además, los motivos que aduzcan para no acudir al control sean leídos al inicio de la sesión plenaria, en la que, como novedad parlamentaria, se abre un turno de debate al respecto. EFE

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