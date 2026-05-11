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Groizard asegura que España afronta el verano con el suministro de queroseno garantizado

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Madrid, 11 may (EFE).- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha avanzado este lunes que el suministro de queroseno de aviación está garantizado para el verano en España, ya que se cuenta con 90 días de existencias, y ha añadido que el país está en "buena situación" para el abastecimiento por su menor exposición al estrecho de Ormuz.

"España está en buena posición, en mejor posición, desde luego que otros estados miembros en lo que tiene que ver con el abastecimiento, con la seguridad de suministro, una cierta tranquilidad activa, una tranquilidad vigilante", ha dicho Groizard en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

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De esta forma, el secretario de Estado ha apuntado que el Gobierno afronta el verano con tres certezas, "la primera certeza es que el suministro de este verano está asegurado en la medida que, entre reservas operativas, reservas estratégicas, reservas existencias mínimas de seguridad, tenemos del orden de 90 días de existencias".

Esto, según ha explicado, quiere decir que, "aunque hipotéticamente mañana mismo se cerrara la frontera, cosa que no va a ocurrir, no está ocurriendo, pero hipotéticamente, aunque se cerrara la frontera este verano, teóricamente lo podríamos pasar con normalidad".

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La segunda certeza, ha proseguido, es que hay "normalidad" en la actividad, según les trasladan los agentes del sector con los que tienen un contacto continuo, dado que "los contratos se están cumpliendo, los cargamentos están llegando".

 Y la tercera certeza que también ha salido en los debates europeos, según ha apuntado Groizard, es que "España ha sido y es solidaria, lo va a seguir siendo. Estamos participando en la reflexiones europeas sobre cómo de forma colectiva garantizamos el suministro, pero lógicamente bajo la premisa primera de garantizar el suministro propio".

El secretario de Estado también ha señalado que están pendientes de "cualquier eventualidad" y ha precisado que, si pueden abordar la situación actual con esta tranquilidad, es gracias a la "anticipación" de aquellos que les han precedido y aquellos que trabajan con ellos.

Así, ha recordado, España, al estar en un extremo de Europa, ha debido adaptarse a esta situación por lo que cuenta con una de las capacidades de regasificación "más potentes" de Europa y "permite ser más versátiles a la hora de importar gas".

Groizard ha destacado que en 2025 España importó gas de 17 orígenes diferentes.

"Si nos vamos al crudo, nuestras refinerías son más flexibles, no solo más competitivas, sino más versátiles que el conjunto europeo, nos permiten adaptarnos también a crudos de distintos orígenes, con lo cual una cierta versatilidad, una mayor cintura", ha opinado Groizard.

Para Groizard "ventaja no es fortuna" y "ventaja tampoco es inmunidad" dado que se desconoce cuánto va a durar esta crisis, que ya ha hecho, ha advertido, que estemos expuestos a "crisis de precio".

"Lo que sabemos seguro es que, aunque termine el conflicto mañana mismo, las infraestructuras dañadas, la necesidad de reponer los flujos comerciales hará que los impactos, al menos económicos, duren un tiempo", ha alertado.

Ha subrayado que, por el momento, la Comisión Europea cifra en 30.000 millones de sobrecoste lo que se ha pagado en lo que llevamos de crisis, una cantidad que deja de utilizarse en inversiones en otro tipo de fuentes de energía. EFE

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EFE

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