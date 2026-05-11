Los 14 españoles del crucero pasan la noche tranquilos y sin síntomas en el Gómez Ulla

Madrid, 11 may (EFE).- Los 14 pasajeros españoles del buque MV Hondius han pasado la noche tranquilos y sin síntomas en el hospital Gómez Ulla de Madrid en el que se encuentran ingresados desde la tarde del domingo para pasar un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento, según ha podido saber EFE.

Los 14 ciudadanos españoles llegaron al centro sanitario a las 16:27 horas de este domingo, escoltados por un furgón de la Policía Nacional y varios agentes en motocicleta, y nada más llegar, según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública el viernes, se les hizo una prueba PCR, cuyo resultado se conocerá esta tarde, una vez pasadas 24 horas.

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Durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, que se irá determinando en función de la evolución de la situación, se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, y los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

En el caso de que alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

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Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que sea razonablemente certero, se repetirá cada 48 horas.

De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, que analizará el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del hospital hasta su recuperación clínica. EFE

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