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Eder Sarabia felicita al Barcelona por el título y le desea que alcance los 100 puntos

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Elche (Alicante), 11 may (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, felicitó este lunes al Barcelona, club del que fue segundo entrenador hace cinco temporadas, por el reciente título de Liga conquistado y le deseó que alcance los 100 puntos en la competición.

“Sería una cifra histórica”, valoró el preparador vasco, en referencia a que el equipo catalán debe medirse esta próxima jornada al Deportivo Alavés, rival directo por la permanencia la próxima jornada situado a dos puntos de los ilicitanos.

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“No puedo controlar cómo afrontará el Barça el partido, seguro que lo han celebrado, pero tienen recursos y jugadores con hambre. Tienen jugadores que quieren estar en el Mundial”, dijo el vasco, que añadió que habrá que hablar con Héctor Fort, jugador cedido por el conjunto catalán, “para que meta presión”.

Sarabia también envió “un abrazo” al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, por el reciente fallecimiento de su padre.

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El técnico vasco mantiene una buena relación con el preparador alemán, con el que compartió una amena charla cuando el Elche se ejercitó el pasado mes de noviembre en la ciudad deportiva del Barcelona. EFE

pvb/nhp/og

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EFE

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