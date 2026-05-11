Eder Sarabia: "Es un momento para manejar las emociones"

Elche (Alicante), 11 may (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este lunes que esta recta final del campeonato es un "momento para manejar las emociones", en alusión a la lucha de varios equipos por la permanencia en LaLiga EA Sports (Primera División).

"Los pequeños detalles van a ser muy importantes, pero veo al equipo bien, con alma, ante un partido precioso y en un gran escenario", dijo en una rueda de prensa el vasco en referencia al encuentro de este martes ante el Real Betis, correspondiente a la 36ª jornada del torneo.

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Sarabia admitió que los resultados de la jornada pasada no fueron los deseados, pero precisó que el Elche debe centrarse en sí mismo y prepararse lo mejor posible para afrontar las tres jornadas que restan, comenzando por el partido ante el Betis.

El entrenador, que confirmó que Rafa Mir será duda hasta el último instante, calificó al Betis como un "equipazo" y destacó la labor que está realizando el técnico chileno Manuel Pellegrini, al que definió como "el mejor de la historia" del club sevillano.

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"Nos enfrentamos a un grandísimo equipo, en un gran estadio y ante una gran afición, pero estamos preparados", comentó Sarabia, que confió en que el Elche repita la buena actuación de la Copa, cuando cayó eliminado de forma polémica.

"Ellos tienen muchas alternativas de medio campo hacia adelante y tenemos que esperar su mejor versión", añadió el preparador del Elche.

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"Ya hemos ganado fuera de casa y queremos volver a hacerlo", señaló el entrenador, que admitió que, tras una primera vuelta por encima de las expectativas, el Elche está en la posición que le corresponde y luchando por un objetivo más acorde a su potencial.

En cuanto a las opciones de permanencia, el vasco dijo estar "muy convencido" de que el equipo logrará la salvación y confió en que los arbitrajes no influyan en el tramo final de la competición.

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"Los árbitros tienen que saber leer el partido y entender lo que se juega cada equipo. Vamos a un partido con el Betis que no va a pasar por su filosofía, pero los árbitros son determinantes para interpretar qué está pasando", argumentó.

Sarabia restó importancia a que equipos como la Real Sociedad -campeón de la Copa del Rey- o el Rayo Vallecano -finalista de la Liga Conferencia-, ya tengan la temporada resuelta con vistas a sus respectivos duelos contra el Girona y el Valencia, rivales del Elche en la lucha por la permanencia.

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"Esto se soluciona haciendo los deberes antes", indicó, aunque precisó que le gustaría que la final de la Copa del Rey se disputara al final de la temporada. EFE

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