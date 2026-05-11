Cronología de una temporada en blanco

Óscar Maya Belchí

Madrid, 11 may (EFE).- El Real Madrid confirmó este domingo, tras perder 2-0 ante el Barcelona, su temporada sin títulos. El último trofeo que sumó a sus vitrinas fue la Intercontinental el 18 de diciembre de 2024. 509 largos días desde entonces. Esta temporada han pasado por el banquillo Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, sin poder reconducir una situación marcada por las diferencias internas en el vestuario.

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Carlo Ancelotti cerró su segunda etapa en el Real Madrid sin poder revalidar Liga y ‘Champions’ y tras caer en la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona.

Se pedía ‘savia nueva’ en Valdebebas y llegó Xabi Alonso. El elegido. Su buen hacer en el Bayer Leverkusen y el haber sido futbolista en grandes vestuarios como Liverpool, Bayern Múnich y el propio Real Madrid le validaban. Sin embargo, su etapa duró siete meses.

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Un Mundial de Clubes en Estados Unidos en el que llegó a semifinales, donde el París Saint-Germain goleó al Real Madrid (4-0). Un partido que, más allá del resultado, empezó a avivar problemas internos.

Vinícius se vio suplente hasta la lesión de Trent Alexander-Arnold. El inicio de una tensa relación que acabó rompiéndose tras las sustituciones de ‘Vini’ y suplencias con Xabi Alonso al mando. Para el técnico, el francés Kylian Mbappé era el líder indiscutible del equipo. Una confianza que este le devolvió antes y después de su destitución, sin éxito.

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Del 4-0 contra el PSG a siete victorias consecutivas para empezar la temporada. Racha que se cortó con una dolorosa derrota 5-2 en el derbi frente al Atlético de Madrid en la que el inglés Jude Bellingham se sintió señalado y el argentino Franco Mastantuono esperaba mayor protagonismo.

Solo dos días después, la tensión en el vestuario se elevó. El uruguayo Fede Valverde no veía con buenos ojos jugar de lateral derecho, a la vez que no entendía su rol en el centro del campo con Xabi Alonso; y su actitud ante el Kairat Almaty no pasó desapercibida, para mal.

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Capeó el temporal Xabi Alonso. Tanto que logró reforzar su liderato de Liga en el clásico del 26 de octubre ante el FC Barcelona, con una victoria 2-1 que, finalmente, fue lo de menos. El protagonista, Vinícius; de forma negativa.

El brasileño protagonizó la primera gran sacudida pública de la crisis interna madridista. Corría el minuto 72 del partido cuando Xabi Alonso decidió sustituirle. Entró Rodrygo y Vinícius emprendió el camino del vestuario sin detenerse siquiera a mirar al entrenador. Ni saludo, ni gesto conciliador. Sólo rabia.

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Y una escena fruto de un berrinche, llena de aspavientos, brazos al aire y una frase que al día siguiente ocupó titulares y tertulias: "¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? No es posible. Yo me voy del equipo, mejor me voy".

Actitud que, sin embargo, no tuvo repercusión. Vinícius fue titular una semana después, su estatus cambió, igualándose al de Mbappé. Solo fue suplente tras un parón internacional el que disputó los 90 minutos en los dos partidos. Un punto de inflexión, sobre todo en un vestuario que se empoderó.

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Con Kylian Mbappé forzando para alcanzar el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, 59, siendo titular y marcando un doblete en dieciseisavos de Copa del Rey ante el Talavera de la Reina.

Un rendimiento a más de gol por encuentro que acabó con una lesión en la rodilla en el último entrenamiento del 2025 que, mal tratada, dos meses después, le hizo perderse cinco encuentros.

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La derrota en la final de la Supercopa de España le costó el puesto a un Xabi Alonso ya falto de fuerzas en enero. Llegó Álvaro Arbeloa, ascendido desde el Real Madrid Castilla, primer filial madridista, como revulsivo; pero su impacto no se sostuvo en el tiempo.

Tanto que esta semana ha vivido la semana más tensa en el vestuario del Real Madrid desde hace años. El punto álgido, la discusión entre el francés Aurelien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde, que acabó con este sufriendo un traumatismo craneoencefálico por un golpe al caerse contra una mesa del vestuario en plena discusión.

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Un encontronazo que ocurrió el jueves tras un entrenamiento tenso entre ambos jugadores, extendiendo su discusión del miércoles. Tensión creciente en un vestuario en el que, semanas antes, Antonio Rüdiger agredió a Álvaro Carreras y en el que Dani Carvajal, Raúl Asencio y Dani Ceballos mantienen desavenencias con Arbeloa.

Además, el liderazgo de Mbappé en el equipo se ha puesto en entredicho. Su viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en plena recuperación de la lesión muscular que sufrió frente al Betis y que le ha hecho perderse el clásico, provocó críticas hacia su figura.

La única constante en la temporada del Real Madrid, la inestabilidad, y que explica la temporada sin títulos de un equipo que cayó en el Camp Nou y que ve por delante tres jornadas de Liga sin esperanzas y con la necesidad de pensar en la siguiente campaña. EFE