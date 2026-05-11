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Asignados 1.694 millones a Comunidad Valenciana y Extremadura por catástrofes climáticas

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Madrid, 11 de mayo (EFE).- El Gobierno ha acordado este lunes asignar 1.300 millones de euros a la Comunidad Valenciana y 394 millones a Extremadura para atender los gastos que ambos gobiernos autonómicos han tenido que afrontar por diversas situaciones de emergencia meteorológica.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda indica que lo ha acordado la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) con partidas ligadas al Fondo de Financiación a comunidades.

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En el caso de la Comunidad Valenciana, la asignación se destinará a que la Generalitat haga frente a gastos de la dana de octubre de 2024, mientras que la cuantía para Extremadura obedece a la sucesión de borrascas registrada a inicios de año.

Hacienda subraya que el acuerdo de la comisión delegada supone "materializar y concretar en menos de dos semanas" las medidas contempladas para ambas comunidades en el real decreto ley por el que el Consejo de Ministros aprobó "medidas tributarias urgentes" para las víctimas de siniestros de la dana y otras situaciones de emergencia.

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Destaca que se cumple así el compromiso que adquirió el pasado 28 de abril el ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando anunció la apertura de la línea de "financiación preferente" para hacer frente a los gastos derivados de catástrofes.

El acuerdo para la Comunidad Valenciana se suma al conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo por la dana, entre ellas los 3.064 millones destinados a la región, de los que han sido utilizados algo más de 1.600 millones, según Hacienda.

En total, con lo aprobado hoy en la CDGAE, los recursos totales asignados para las comunidades en 2026 ascienden a 12.307 millones.

Cataluña (4.635 millones), Comunidad Valenciana (4.608 millones) y Castilla-La Mancha (1.063 millones), son las regiones que mayor asignación tienen, seguidas de Murcia (682 millones), Extremadura (575 millones) y Aragón (320 millones).

Además de las asignaciones autonómicas, se ha acordado 500 millones, procedentes del Fondo de Financiación a Entidades Locales, para a atender las actuaciones realizadas por los ayuntamientos por las inundaciones de inicios de año en Andalucía y Extremadura.

En otro acuerdo, la CDGAE ha aprobado 304 millones para los ayuntamientos, en este caso para que atiendan las obligaciones pendientes de pago con sus proveedores.

"Dicho mecanismo consistirá en la suscripción de préstamos que irán con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, como ya se ha hecho en anteriores ejercicios, por un importe total máximo de 304 millones de euros", explica Hacienda en la nota.

El Gobierno reafirma así su compromiso "con la suficiencia financiera de las entidades locales y con la reducción del periodo medio de pago a proveedores".EFE

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EFE

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