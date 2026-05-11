1-4. España golea a Polonia y se medirá a Alemania en semifinales

Redacción Deportes, 11 may (EFE).- La selección española femenina sub-17 selló este lunes su clasificación para las semifinales del Europeo con una clara victoria sobre Polonia (1-4) y se medirá el jueves con Alemania por un puesto en la final.

España, además, confirmó su presencia en el Mundial de Marruecos del próximo octubre.

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El equipo español muy superior, sólo necesitó cuatro minutos para adelantarse en el marcador por medio de Carolina Ferrera, tras un asistencia de Carlota Chacón (1-0).

Las jugadoras de Mila Martínez ampliaron su ventaja en el minuto 24 con un gol de Maialen Valladares tras un pase de Iraia Fernández y antes del descanso, en el 30, tras un córner botado por Carolina Ferrera, Charlotta Ohlander firmó el 0-3 y dejó el partido prácticamente sentenciado.

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Por si quedaba alguna duda, la selección española logró el 4-0 en el minuto 57. El gol lo marcó la capitana Carlota Chacón con un disparo a una escuadra.

En el tiempo añadido, Polonia consiguió su único gol tras un error de la portera española Antía Veiga que aprovechó Zofia Burzan.

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Con esta victoria, España se hizo con el segundo puesto del grupo B y se medirá este jueves en semifinales a Alemania, primera del A.

La otra semifinal la disputarán Francia, primera clasificada del grupo B tras ganar a Finlandia (1-4), y Noruega, segunda del A.

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Además de conseguir el pase a las semifinales del Europeo, la selección española también confirmó su presencia en el Mundial sub-17 de este año que se disputará en Marruecos el próximo mes de octubre.

EFE

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