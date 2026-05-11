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1-4. España golea a Polonia y se medirá a Alemania en semifinales

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Redacción Deportes, 11 may (EFE).- La selección española femenina sub-17 selló este lunes su clasificación para las semifinales del Europeo con una clara victoria sobre Polonia (1-4) y se medirá el jueves con Alemania por un puesto en la final.

España, además, confirmó su presencia en el Mundial de Marruecos del próximo octubre.

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El equipo español muy superior, sólo necesitó cuatro minutos para adelantarse en el marcador por medio de Carolina Ferrera, tras un asistencia de Carlota Chacón (1-0).

Las jugadoras de Mila Martínez ampliaron su ventaja en el minuto 24 con un gol de Maialen Valladares tras un pase de Iraia Fernández y antes del descanso, en el 30, tras un córner botado por Carolina Ferrera, Charlotta Ohlander firmó el 0-3 y dejó el partido prácticamente sentenciado.

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Por si quedaba alguna duda, la selección española logró el 4-0 en el minuto 57. El gol lo marcó la capitana Carlota Chacón con un disparo a una escuadra.

En el tiempo añadido, Polonia consiguió su único gol tras un error de la portera española Antía Veiga que aprovechó Zofia Burzan.

Con esta victoria, España se hizo con el segundo puesto del grupo B y se medirá este jueves en semifinales a Alemania, primera del A.

La otra semifinal la disputarán Francia, primera clasificada del grupo B tras ganar a Finlandia (1-4), y Noruega, segunda del A.

Además de conseguir el pase a las semifinales del Europeo, la selección española también confirmó su presencia en el Mundial sub-17 de este año que se disputará en Marruecos el próximo mes de octubre.

EFE

igg/ism

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