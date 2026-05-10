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El Barcelona celebra este lunes el título de liga con una rúa por las calles de la ciudad

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Redacción Deportes, 10 may (EFE).- El Barcelona celebra este lunes con sus aficionados y con una rúa por las calles de la ciudad su vigésimo noveno título de liga, logrado el domingo a tres jornadas de final tras ganar 2-0 al Real Madrid en El Clásico.

El equipo saldrá del Spotify Camp Nou a partir de las 17:00 para iniciar un recorrido en autobús abierto por las calles de la Ciudad Condal. La rúa acabará en el punto de salida, frente al estadio azulgrana.

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La rúa saldrá a las 17.00 desde el Spotify Camp Nou. El recorrido avanzará por la Travessera de les Corts hasta la calle Numancia, continuará por la calle Berlín y la calle París hasta llegar a Balmes.

Desde allí, la comitiva bajará hasta la Gran Vía de les Corts Catalanes, que recorrerá en dirección al centro de la ciudad hasta llegar al Passeig de Gràcia. La rúa continuará subiendo por el Passeig de Gràcia hasta la altura de La Pedrera (Casa Milà).

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El trayecto de regreso se hará por la calle Provença hasta Aribau, conectando nuevamente con la calle París y la avenida de Sarrià hasta llegar otra vez a la Travessera de les Corts. La rúa finalizará en el punto de salida, frente al Spotify Camp Nou. EFE

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