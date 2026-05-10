Fermín: "No creo que quisieran venderme"

Redacción deportes, 10 may (EFE).- Fermín López, centrocampista del Barcelona, aseguró este domingo, después de ganar 2-0 al Real Madrid, que no cree que el pasado verano su club quisiera venderle.

El medio azulgrana habló sobre los rumores que le situaron fuera de la entidad presidida por Joan Laporta:

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"No creo que quisieran venderme y yo tampoco he querido irme nunca. Siempre hay rumores, pero siempre he estado tranquilo. Siempre ha sido mi sueño llegar al primer equipo del Barcelona y lo estoy consiguiendo. Orgulloso de estar aquí", dijo a Movistar +.

Además, habló sobre su paso por Primera RFEF: "Hay mucho nivel, ayuda a madurar mucho y en el Linares me dieron la vida. Volví como un hombre, aproveché mi oportunidad y cumplí mi sueño", apuntó. EFE

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