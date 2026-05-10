El Aaarhus, campeón de Dinamarca 40 años después

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El Aarhus se ha proclamado campeón de Dinamarca 40 años después tras ganar este domingo a domicilio al Brondby, por 0-2 con goles de Henrik Dalsgaard y del iraquí Kevin Yakov en la primera parte.
El equipo que dirige Jakov Poulsen, fichado el pasado verano del Viborg, aventaja en cuatro puntos al Midtylland a falta de una jornada, lo que le asegura el primer título desde 1996, cuando consiguió vencer en la Copa danesa.
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Releva en el palmarés de la Superliga de Dinamarca al Copenhague, que esta temporada no pudo clasificarse para el grupo que luchaba por el título. EFE
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