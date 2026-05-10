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El DUX sella la permanencia y desciende al Alhama; el Real Madrid gana el derbi

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Redacción deportes, 10 may (EFE).- El DUX Logroño certificó su permanencia en la máxima categoría del fútbol español tras imponerse con claridad al Levante (1-4), un resultado que condena al Alhama ElPozo al descenso. Por su parte, el Real Madrid se adjudicó el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid (1-0) y dejó prácticamente asegurado el subcampeonato.

El conjunto riojano dependía de sí mismo para lograr la salvación y no falló. Su victoria frustró las escasas opciones del equipo murciano, que ya había quedado muy tocado tras caer el sábado ante el Eibar (2-0). Este domingo se confirmó su descenso a Primera Federación.

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El DUX encarriló el partido en la segunda mitad, cuando anotó tres goles en apenas 23 minutos que dejaron sin respuesta a un Levante ya descendido desde la jornada anterior. Ariana Arias recortó distancias para las locales (1-3), pero en el tiempo añadido Iria Castro firmó el definitivo 1-4 que desató la celebración de la permanencia.

En el derbi madrileño, el Real Madrid puso fin a la racha de ocho partidos sin perder del Atlético de Madrid con una victoria por la mínima. Un gol de Caroline Weir, de volea en el minuto 25, bastó para asegurar los tres puntos.

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El equipo blanco, dirigido por Pau Quesada, se mantiene así en la segunda posición, con tres puntos de ventaja y el golaveraje favorable sobre la Real Sociedad. En la próxima jornada, a domicilio ante el Badalona Women, podría certificar de forma matemática el subcampeonato.

Por su parte, el Barcelona, ya campeón, afrontó su último ensayo antes del asalto por el póquer de títulos con un once muy reconocible -con la única excepción de Cata Coll en la portería- y tuvo que remontar ante el Costa Adeje Tenerife.

El conjunto tinerfeño se adelantó en la primera mitad con un gol de Paulina Gramaglia. Sin embargo, tras la expulsión de Violeta Quiles -tras revisión del videoarbitraje-, el Barcelona encontró más espacios. Esmee Brugts empató al borde del descanso tras un saque de esquina.

En la segunda parte, Kika Nazareth culminó una buena asistencia de Patri Guijarro para poner por delante a las azulgrana, y a dos minutos del final Claudia Pina cerró la remontada. Un triunfo que refuerza la confianza del conjunto catalán antes de afrontar las finales de la Copa de la Reina y la Liga de Campeones. EFE

1012203

avm/arh

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