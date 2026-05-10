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La sexta semana de 'Kitchen' finalizará las testificales y encara la prueba pericial: policías, informáticos y Hacienda

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La sexta semana del juicio sobre la 'Operación Kitchen' arranca este lunes con las últimas testificales de varios agentes de la Policía Nacional y el inicio de la prueba pericial, en la que declararán agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y funcionarios del Centro Criptológico Nacional y de Hacienda.

El lunes terminarán las testificales después de que decenas de testigos hayan declarado ante el tribunal de la Audiencia Nacional sobre el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

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Se prevé que el martes comiencen las pruebas periciales con las declaraciones de varios funcionarios de la Agencia Tributaria, del Centro Criptológico y agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía, para aclarar los informes y documentos técnicos presentados que necesiten explicaciones especializadas.

Lo previsto es que el jueves se inicien las pruebas documentales, que se espera que se extiendan hasta el próximo 19 de mayo, en tres jornadas en las que se exhibirán decenas de archivos y audios.

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LOS DOCUMENTOS DE VILLAREJO SUSTENTAN LA ACUSACIÓN

A finales de 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional registró dos domicilios en Madrid del comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio, donde los agentes encontraron una gran cantidad de documentación, grabaciones y agendas llenas de anotaciones.

Todo ello ha constituido las pruebas que han servido para sustentar las acusaciones de la 'Operación Kitchen' y otros casos de la pieza principal de la macrocausa 'Tándem', que investiga los negocios privados de Villarejo.

Además, el pasado marzo, la Fiscalía Anticorrupción aportó de cara a este proceso una serie de correos electrónicos que el comisario jubilado le envió al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos acusados, en los que le reprochaba haberle dejado "tirado": "Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte".

Los correos datan del 13 de noviembre de 2016, solo cinco días antes del cese de Martínez como secretario de Estado, y en ellos le afeó haber pasado "por una campaña orquestada" por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

LOS ACUSADOS

En el juicio están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

También están acusados Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide 19 años de prisión, y Sergio Ríos, que fue chófer de Bárcenas y para el que la Fiscalía reclama una pena de 12 años y cinco meses.

Está previsto que el juicio se extienda hasta el próximo 30 de junio y que los acusados declaren en último lugar, aunque aún no se ha determinado la fecha de sus declaraciones.

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EuropaPress

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