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Feijóo lamenta que el Gobierno no pida perdón por la muerte de guardias civiles en Huelva

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Málaga, 10 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este domingo que "nadie" del Gobierno de España haya "pedido perdón" por la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Huelva mientras perseguían a una narcolancha.

Durante su intervención en un acto electoral en Málaga junto al candidato del PP a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje por los agentes fallecidos, Feijóo ha trasladado el afecto de los españoles a toda la Guardia Civil y las condolencias a la familia.

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Tras desear una pronta recuperación a los heridos, el líder del PP ha mostrado su compromiso de que los 75.000 guardias civiles y los casi 80.000 policías nacionales en España tendrán en el PP a su "aliado" en la próxima legislatura para mejorar sus condiciones de trabajo, en espacial en la lucha contra el narcotráfico.

Feijóo ha señalado que han pasado "48 horas desde la muerte de estos dos guardias civiles" y dos años desde la muerte "de otros dos guardias civiles en Barbate" y "nadie" del Gobierno "ha perdido perdón" ni "se ha hecho cargo" de la situación, ha denunciado.

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Además, ha criticado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska "no se sienta interpelado" por nada, ni que él ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hayan tenido "la decencia" de ir a Huelva y "acompañar a sus familias".

"No se puede tener menos humanidad. La política es asumir las responsabilidades y algo tan grave merece responsabilidades al máximo nivel", ha afirmado Feijóo, quien ha pedido "un poco de respeto y un poco de empatía con las víctimas", algo que, a su juicio, el Gobierno "ya hace tiempo que ha perdido". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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