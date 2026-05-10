Ruud se clasifica a octavos de final tras vencer a Lehecka

Roma, 10 may (EFE).- El noruego Casper Ruud se clasificó para los octavos de final del Masters 1.000 de Roma tras imponerse este domingo al checo Jiri Lehecka por 6-3 y 6-4 en la tercera ronda, en un duelo en el que el escandinavo apenas concedió opciones a su rival.

Ruud alcanzó de nuevo los octavos de final en un Masters 1.000 sobre tierra batida, una ronda que alcanzó en nueve de sus últimos diez torneos de esta categoría disputados en arcilla.

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Además, firmó su segunda victoria ante un jugador del top-20 en 2026, después de superar al australiano Alex de Minaur, número 6 del mundo, en la United Cup.

El tenista de Oslo, de 27 años, resolvió el encuentro con autoridad y en dos sets frente a un Lehecka que aspiraba a convertirse en el segundo checo en alcanzar la cuarta ronda en Roma en esta década, después de Jakub Mensik el pasado año.

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Tanto Ruud como Lehecka habían caído en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid.

El noruego, vigente campeón entonces en la capital española, salió del top-20 por primera vez desde mayo de 2021 y busca ahora recuperar posiciones en la clasificación mundial.

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El noruego se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre el italiano Lorenzo Musetti y el argentino Francisco Cerúndolo. EFE