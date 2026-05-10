Raphinha: “Fuimos espectaculares”

Madrid, 10 may (EFE).- El brasileño Raphinha, futbolista del FC Barcelona, aseguró, tras ganar la Liga al vencer 2-0 al Real Madrid, que, aunque “al principio de la temporada” vivieron momentos que “no” le “gustaron”, supieron recomponerse y fueron “espectaculares” hasta conseguir el título.

“Nosotros al principio de temporada nos planteamos ganar títulos y ganar una Liga hay que celebrarlo bastante porque es algo importante. Nosotros lo hicimos muy bien esta temporada”, señaló en Movistar+.

“Momentos complicados pasan todos los equipos, pero hay que saber volver de los momentos difíciles. Este equipo ha demostrado que sabe hacerlo. Pasamos al principio de Liga momentos que no nos gustaron, pero después fuimos espectaculares”, completó.

Además, Raphinha tuvo palabras de cariño hacia su entrenador, el alemán Hansi Flick, quien estuvo este domingo en el Camp Nou a pesar de que su padre falleció de madrugada.

“Tenemos la costumbre de decir que el fútbol te da familia. Para mí es un padre. Me ha hecho creer en mí otra vez”, aseguró. EFE

