Pegula arrasa a Masarova y se clasifica para octavos; Keys y Baptiste, eliminadas

Roma, 10 may (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula arrasó este domingo a la suiza Rebeka Masarova, por un doble 6-0, y avanzó a los octavos de final del WTA 1.000 de Roma, mientras que sus compatriotas Madison Keys y Hailey Baptiste cayeron eliminadas.

Pegula, de 32 años, quinta en la clasificación mundial y ganadora de cuatro títulos WTA 1.000, confirmó su condición de aspirante al éxito en Roma y selló su pase a la siguiente ronda sin dar opciones a Masarova. Fue su primera victoria por un doble 6-0 en un torneo de esta categoría.

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Pegula se enfrentará en octavos de final con la austriaca Anastasia Potapova, que venció en dos sets, por 6-3 y 6-2, a la rusa Liudmila Samsonova.

Las también estadounidenses Madison Keys y Hailey Baptiste cayeron eliminadas ante la checa Nikola Bartunkova y la ucraniana Elina Svitolina, respectivamente, en la tercera ronda.

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Batunkova y Svitolina se enfrentarán en cuarta ronda. EFE