La evacuación continúa y faltan por trasladar 81 personas al aeropuerto

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- La evacuación de los pasajeros del crucero Hondius continúa y faltan por trasladar 81 personas, que continúan en el barco, desde el aeropuerto de Tenerife Sur hasta los distintos países, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.

Las fuentes han señalado que los traslados continuarán hasta las 18:00 horas desde el crucero, que llevaba 60 tripulantes y 147 pasajeros, hasta el muelle de Granadilla, donde varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto.

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Asimismo, este domingo quedan por salir tres aviones, según fuentes de Puertos de Tenerife, que han detallado que de los 60 tripulantes solo se irán en torno a 30, el resto continuará en el crucero en su viaje hasta Países Bajos.

A lo largo de este domingo han salido y saldrán de Tenerife pasajeros de España, Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos.EFE

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