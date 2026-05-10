Musetti elimina a Cerúndolo en tercer ronda

Roma, 10 may (EFE).- El tenista italiano Lorenzo Musetti eliminó este domingo al argentino Francisco Cerúndolo en dos sets (7-6 (7), 6-4) y avanzó a octavos de final del Masters 1.000 de Roma, en un duelo equilibrado que terminó decantándose a su favor, impulsado por el apoyo de un estadio lleno, y en el que acabó entre lágrimas.

Musetti, que alcanzó la cuarta ronda en Roma por cuarta vez en seis participaciones en el cuadro principal, firmó una victoria muy trabajada, en la que empezó perdiendo el primer set, pero reaccionó para igualarlo y terminar resolviéndolo en un ajustado 'tie-break'.

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En el segundo set, Musetti cerró la manga y selló el partido tras 2 horas y 14 minutos, en una tarde de gran espectáculo en el Campo Central del Foro Itálico, que también despidió al argentino con una ovación.

El argentino no pudo ante un estadio volcado con uno de sus referentes locales, el segundo mejor italiano del ranking tras Jannik Sinner.

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"Grazie", firmó en la cámara el italiano tras el partido, dibujando un corazón, en una victoria que significa mucho para él.

El toscano, de 24 años, derrotó en la ronda previa al francés Mpetshi Perricard para lograr su victoria número 50 en Masters 1000 y necesita llegar al menos a semifinales para evitar salir del Top 10 por primera vez desde su entrada hace un año.

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Mientras que el argentino no pudo alargar su gran momento sobre arcilla y quedó fuera del torneo tras quedarse cerca de lograr su segunda victoria ante un top-10 en 2026 después de derrotar a Daniil Medvedev en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, suma esta temporada el título de Buenos Aires y unos cuartos de final en Miami, además de los recientes octavos de final en Madrid, en los que cayó ante el belga Alexander Blockx.

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Musetti se enfrentará en octavos de final a Casper Ruud, número 25 en el ranking, que este domingo venció al checo Jiri Lehecka. EFE