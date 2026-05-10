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Premlall gana en Barcelona con 14 golpes de margen en su primer título en el DP World Tour

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Barcelona, 10 may (EFE).- El sudafricano Yurav Premlall completó este domingo su recital en el campeonato Estrella Damm Catalunya, del DP World Tour de golf, en el que se impuso con 14 golpes de margen sobre el segundo para alzar su primer título en el antes conocido como Circuito Europeo.

Premlall, de 22 años y con la etiqueta de ser una de las promesas del golf sudafricano, afrontó la ronda definitiva en el Real Club de Golf El Prat con cinco golpes de ventaja sobre el italiano Stefano Mazzoli, pero, lejos de confiarse, volvió a lucirse, abrió una brecha y acabó el torneo como campeón con un margen de 14 impactos, a uno de igualar el récord de 15 de Tiger Woods en su triunfo en el Abierto de Estados Unidos del año 2000.

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Se impuso con 260 golpes totales (28 bajo par) y cuatro rondas de 70, 64, 63 y 63.

En el primer hoyo, Premlall ya anotó su primer ‘birdie’ y para el octavo, con un ‘chip’ soberbio desde la hierba alta, acumuló cinco, con lo que elevó a diez golpes la diferencia respecto a Mazzoli (-24 frente a -14).

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El paseo imperial no se detuvo para Premlall, un jugador precoz que a los quince años se clasificó para el Abierto de Sudáfrica y en cuyo palmarés solo lucía hasta ahora un torneo del Sunshine Tour, el circuito del sur de África, en 2024, lo que llevó a Gary Player, el legendario jugador sudafricano, a invitarlo al Nedbank Golf Challenge el pasado mes de diciembre, del DP World Tour.

En el hoyo 13, tenía ocho ‘birdies’, pero en el 14 hizo el primer ‘bogey’, lo que le dejaba en -26 (trece de diferencia) que volvió a ser de -27 con un nuevo birdie al 17 y se -28 con otro en el 18.

Con el triunfo indiscutido, la emoción se centró en el segundo puesto, donde se acumularon los candidatos y que acabó en manos de otro sudafricano, Shaun Norris.

En la puja estuvo el madrileño Alejandro del Rey, que llegó a colocarse segundo con -13, pero al final compartió la tercera plaza con el también sudafricano JC Ritchie y el francés Oihan Guillamoundeguy.

Rafa Cabrera Bello hizo -6 en la ronda de cierre para un total de -12 que le llegó a situar provisionalmente en tercera posición, aunque acabó sexto con -12. EFE

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EFE

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