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Feijóo se reúne este lunes con expertos para abordar los riesgos de las redes sociales para los menores

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá el lunes un encuentro con la Plataforma Control Z para abordar los riesgos de las redes sociales para los menores de edad.

Fuentes del PP avanzan que Feijóo hablará con expertos y entidades especializadas sobre lo que consideran "uno de los asuntos que más preocupa en este momento en el ámbito educativo, sanitario y familiar".

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El encuentro tendrá lugar en la sede nacional del PP en la calle Génova y tratará sobre los riesgos que suponen las redes sociales, el acceso a contenidos inadecuados y el uso y abuso de la red entre los menores.

A su vez, el líder 'popular' compartirá las principales líneas del Escudo Digital para la Infancia y la Adolescencia que el partido aplicará "cuando lleguemos a Moncloa".

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"Frente a quienes su único proyecto es crear muros entre españoles y solo están pendientes del juicio visto para sentencia en el Tribunal Supremo, Feijóo sigue poniendo el foco en los problemas que tienen cada día los españoles", agregan las fuentes del PP.

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