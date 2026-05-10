Iñigo Pérez: "La final de Leipzig no influye en mi futuro, la decisión está clara"

Madrid, 10 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, volvió este domingo a evitar hablar de su futuro, puesto que acaba contrato el 30 de junio y no ha renovado, y declaró que la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace del 27 de mayo "no influye" en su decisión, que está "clara y meditada".

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, quiere a Iñigo Pérez, que no ha respondido a la oferta de renovación del club. El entrenador navarro es el más exitoso de la historia del Rayo al lograr dos permanencias en Primera holgadas, una tercera, la de este curso, encarrilada, y la clasificación para la Liga Conferencia con el sueño de la final cumplido.

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"No creo que influya nada la final de Leipzig en mi futuro. No me muevo en esos parámetros. Es una decisión que creo que está clara por mi parte y meditada. No corresponde ahora hablar, solo decir que estoy tremendamente feliz ahora mismo", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Tras un día de descanso, el Rayo regresó este domingo a los entrenamientos para preparar el partido liguero de este lunes frente al Girona, clave para la permanencia.

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"Han sido días preciosos en cuanto a lo que se ha conseguido para poder saborearlo. Por eso ayer tuvimos descanso pero la cercanía del calendario entre partidos nos centra en el Girona. Mañana es un partido igual o más importante que el que jugamos el otro día en Estrasburgo porque nos da ese título de salvación", confesó.

"Llegamos en una buena dinámica en cuanto a juego y resultados, que es algo que a lo largo de la temporada nos ha costado mucho. Venimos todo el año aprendiendo de esto. A estas alturas hemos aprendido y creo que podemos estar preparados para jugarlo", señaló el técnico navarro, que tendrá enfrente a Míchel Sánchez, mito del Rayo y desde hace varios años entrenador del Girona.

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"Mañana tendremos tiempo suficiente de hablar con Míchel. Nos felicitará y elogiara como siempre hace. Es una pena que nos tengamos que enfrentar ahora", declaró Iñigo Pérez, "feliz" por la temporada que están haciendo y por la posibilidad de sellar la permanencia a tres jornadas del final.

"No miro las distancias que tenemos con los equipos que marcan el descenso. Con tantos meses de competición pensar en eso te quita energía. Intento centrarme en el desarrollo del equipo", comentó.

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Por último, Iñigo Pérez desveló que el internacional marroquí Ilias Akhomach, que se lesionó en el calentamiento ante el Estrasburgo, no jugará mañana aunque podría estar en la final de Leipzig.

"Ilias tiene una lesión muscular y los tiempos son justos. Álvaro García pasó por lo mismo y con Ilias ojalá que pase lo mismo. Está fastidiado porque ve en el horizonte esa final y no poder jugar le duele", concluyó. EFE

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