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Muriqi acecha a Mbappe

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Madrid, 10 may (EFE).- El atacante kosovar del Mallorca Vedat Muriqi se ha erigido en un claro aspirante al título de máximo goleador de LaLiga que parecía decantado a favor del francés Kylian Mbappe, que lleva varias jornadas sin jugar y que solo aventaja en dos goles a su perseguidor, a falta de tres partidos.

Muriqi marcó el gol del empate del Mallorca ante el Villarreal y elevó su registro anotador a los veintidós goles, dos menos que los que acumula Mbappe, estancado desde hace semanas en los veinticuatro y que no jugó ante el Barcelona tampoco este fin de semana.

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Apunta a un mano a mano entre el francés y el kosovar la lucha por ser el máximo anotador porque el croata Ante Budimir, que firmó también uno de los goles del Osasuna ante el Levante y es el tercer principal goleador, lleva diecisiete.

Aumentaron sus cifras también el atacante del Celta Borja Iglesias, que dio la victoria a su equipo ante el Atlético Madrid y que lleva catorce mientras toni Martínez, del Alavés, suma doce.

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Víctor García, del Levante, fue el único jugador que logró un doblete. Marcó dos tantos al Osasuna. Son sus dos primeros goles en la temporada.

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-- Clasificación tras 35 jornadas:

- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 22 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona)

- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Vínicius (BRA) (3P) (Real Madrid); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)

- Con 14 goles: Borja Iglesias (4p) (Celta)

- Con 13 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona)

- Con 12 goles: Toni Martínez (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 10 goles: 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Moleiro (Villarreal).

- Con 9 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Espí (Levante); Viñas (1p) (Oviedo); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad)

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Jutglá (Celta); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad) y Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 6 goles: Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Ilyas Chaira (Oviedo); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 5 goles: Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Iago Aspas (2p) (Celta); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Sancet (2p) (Athletic); Ruibal (Betis); Swedberg (SUE) y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral y Satriano (URU) (Getafe); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo, Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca y Stuani (URU) (2p) (Girona); Losada (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Isi (2p) y Camello (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Sadiq (NIG) y Diego López (Valencia); Comesaña y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 2 goles: Tenaglia (ARG) y Antonio Blanco (Alavés); Berenguer, Paredes, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Lookman (NIG) , Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Dolan (ING) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Víctor García, Dela (1p) (Levante); Pablo Torre, Virgili y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), Alemao (BRA), 'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez y Nteka (ANG) (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p), Guido Rodríguez (ARG) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon (Villarreal).

- Con 1 gol: Ibrahim Diabate (CIV), Denis Suárez, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Iker Luque, Miguel Cubo, Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI) y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Lejeune (FRA), Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Jon Martín, Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona, Andrés Castrín, Oso, Kike Salas (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe); Jeremy Toljan (Levante, contra Osasuna). EFE

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