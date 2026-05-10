Jódar: "Intenté mantener la calma, jugar mi tenis"

Roma, 10 may (EFE).- Rafael Jódar, que se clasificó este domingo para los octavos del Masters 1.000 de Roma tras una sufrida victoria ante el italiano Matteo Arnaldi, afirmó que, después de verse por debajo en el marcador, intentó "mantener la calma" y jugar su tenis, aceptando "lo que fuera que pasara durante el partido".

"Nunca es fácil jugar contra un italiano aquí en Roma. Así que simplemente intenté mantener la calma, intentar jugar mi tenis", dijo al término del partido en la pista.

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"Matteo también jugó muy bien durante el segundo set y también en el tercero. Así que traté de estar ahí en cada punto, aceptando lo que fuera que pasara durante el partido. Súper, súper feliz de conseguir la victoria aquí", agregó.

El madrileño felicitó a su rival por el partido y aseveró que "estaba jugando muy bien en el primer set: "Pero sabía que iba a ser difícil mantener ese nivel. Así que sí, simplemente intenté hacer las cosas bien, y los partidos siempre son muy largos", subrayó.

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"Matteo ha subido el nivel un poco en el segundo set, y, bueno, yo he empezado a jugar un poco peor, pero bueno, era normal,", dijo, al concluir que cree que este domingo estuvo "mentalmente muy fuerte".

Jódar venció al italiano Arnaldi por 6-1, 4-6 y 6-3 en la tercera ronda del torneo.

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El madrileño, de 19 años y número 34 del ranking, firmó un partido exigente en el que fue claramente superior en el primer set, cedió el segundo y tiró de épica en la manga decisiva para sellar su clasificación a los octavos de final, en los que se enfrentará al estadounidense Learner Tien. EFE