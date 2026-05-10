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Jauregizar: “Lo hemos intentado, pero no ha podido ser”

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Bilbao, 10 may (EFE).- Mikel Jauregizar, futbolista del Athletic Club, lamentó la derrota sufrida ante el Valencia en San Mamés (0-1) porque aunque encaraban el partido con la intención de sumar tres puntos para pelear por los puestos europeos lo intentaron, pero "no ha podido ser”.

“Nos vamos con una sensación bastante mala, veníamos con ganas de seguir con la dinámica que traíamos de la importante victoria que conseguimos en Mendizorroza”, añadió en ese mismo sentido ante los micrófonos de Dazn.

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Sobre el tanto encajado en el tramo final, obra de Sadiq, el de Bermeo explicó. “Estábamos volcados para conseguir el gol, íbamos a por los tres puntos, pero nos han pillado volcados y en una contra nos han hecho gol”.

Jauregizar elogió al meta rival, Dimitrievski, del que dijo que “ha hecho un partidazo”. “Me viene a la cabeza la que le ha parado a Unai, y muchas otras”.

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El rojiblanco también comentó la lesión sufrida por Nico Williams. “Ya sabemos todos la importancia que tiene Nico para nosotros. Nos ha dicho que ha sentido algo en el isquio, pero nada más. Esperemos que no sea nada y pueda estar en el siguiente partido”, deseó. EFE

FRC/jl

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EFE

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